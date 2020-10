Město se ale připravuje i na další obdobnou akci. Kvůli zajištění bezpečnostního prostoru pracovního místa pro stavební práce v ulici Na Spořilově, dojde v této ulici s lipovým stromořadím k její částečné uzavírce. Důvodem je obnova povrchů silnice a také tamních chodníku. Částečné uzavření ulice schválil Silniční správní úřad Benešov v termínu od 1. listopadu a práce v téměř 400 metrů dlouhém úseku stanovil dokončit do 15. prosince. Silnice bude po tu dobu jednosměrná s vjezdem u areálu technických služeb.

Nechápou vládní omezení a dávají ho za vinu městskému úřadu

Městský úřad Benešov má zatím až do neděle 25. října pro vyřizování záležitostí občanů otevřeno pouze v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 12 do 17 hodin. Navíc se k jednání s úředníkem musí zájemci předem objednat. Do budov pak nesmí nemocní a návštěvníci musí být vybaveni rouškami. To je běžný způsob vyplývající ze snahy zabránit prudkému šíření covidu 19. „Informace o tom jsou na našem webu i na našich sociálních sítích, na úřední desce a v tom smyslu jsou i označeny budovy. Omezení ale kladou za vinu našemu úřadu, přestože o zkrácení úředních hodin rozhodla česká vláda,“ popsala situaci tajemnice Městského úřadu Benešov Magda Zacharieva.

Úřad povolil pro „Pasáž 175“ stavění bytů a kanceláří

Povolení na stavební úpravy budovy na jejímž průčelí v Tyršově ulici svítí nápis „Pasáž 175,“ vydal benešovský stavební úřad. Ten své dobrozdání směřuje k akci, díky níž v objektu vzniknou ve druhém nadzemním podlaží čtyři byty s dispozicí 1 + kuchyňský kout a také kancelářské zázemí firmy Classic Invest, která objekt někdejší uzenářské výrobny v centru Benešova vlastní. V rámci přestavby tam vznikne podle na úřední desce vyvěšeného dokumentu například i pět kanceláří nebo archiv. Stavebními úpravami, přesněji osazením garážových vrat u skladu tam vzniknou také tři parkovací stání pro osobní automobily a další auto bude moci stát před objektem. Vytápění objektu zajistí nový plynový kotel.

Spolek za podporu nakoupí pomůcky

Celkem sedmnáct zastupitelů zvedlo ruku pro podporu zapsaného spolku SK Benešov žije sportem. Sportovci, které jako předseda vede Zdeněk Rada díky tomu získají z Grantového fondu města Benešova 20 tisíc korun. Smí je ale použít jen na úhradu nákladů spojených s pravidelnou činností dětí a mládeže v oddíle atletiky. Konkrétně pro materiální zajištění, kterým jsou například kompenzační pomůcky, stravování a ubytování dětí, mládeže a trenérů na soustředěních.

Po týdnu se počet nemocných snížil

Obdobně jako minulý týden, také tuto středu 21. října zapsala krajská hygienická stanice na Benešovsku pokles nemocných s covidem-19. Minulou středu to bylo o 17 případů méně, nově pak o pět a počet nakažených tak klesl na 1394. Přesto Benešovsko dál vévodí Středočeskému kraji v přepočtu nemocných na 100 tisíc obyvatel, a to s údajem 1405,15. Dva okresy v závěsu, Praha východ a západ mají 1323,61 a 1254,08. Na Benešovsku se nemocí dosud celkově nakazilo 2172 lidí, 778 se z ní vyléčilo a sedm lidí jejímu ataku podlehlo.