„V rozpočtu na rekonstrukci komunikací v uvedených ulicích máme vyčleněnou částku na spoluúčast, protože se jedná o dotacemi Ministerstva pro místní rozvoj podporovanou akci,“ připomněl poříčský starosta Jan Kratzer s tím, že ještě před tím, v prvním kvartálu, v uvedených ulicích ČEZ sundá nadzemní vedení elektřiny a uloží ho do země. „Proto tam ještě také vybudujeme nové osvětlení,“ dodal starosta.

Počet vyléčených přesáhne koncem ledna 10 tisíc lidí

I když k pátku 29. lednu hlásila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje na Benešovsku jen 9914 lidí, kteří se za celou dobu evidování údajů o novém čínském koronaviru z onemocnění úspěšně dostali, dá se podle dosavadního vývoje předpokládat, že počet vyléčených přesáhne magickou hranici deseti tisíc právě během tohoto víkendu. K pátku bylo v okrese Benešov v přepočtu na 100 tisíc lidí 1028,29 nemocných covidem-19. Horší údaje měli jen na Mladoboleslavsku 1066,32 a Nymbursku 1047,33.

Zrekonstruují hřiště u pivovaru v Louňovicích pod Blaníkem

Hřiště u pivovaru v Louňovicích je vyhledávaným místem pro zábavu především malých i větších dětí. Tak to zůstane i nadále. Letos však úřad městyse hodlá tento plácek s asfaltovým povrchem zrekonstruovat a opravit a rozšířit také počet herních prvků. Louňovice pod Blaníkem o vylepšení místa důležitého pro mladé rodiče a jejich potomky mohly začít uvažovat až poté, co získaly do vlastnictví pozemek, který dříve patřil církvi. I díky tomu pomůže s realizací také dotace.

Do 15. února musí nahlásit, jak nakládají s odpadem

Kvůli novému odpadovému zákonu platnému od letošního 1. ledna, jsou povinni producenti odpadů nahlásit do pondělí 15. února to, jak s už nepotřebným materiálem nakládají. Tuto povinnost si mohli producenti odpadu splnit prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí na adrese www.ispop.cz nebo datové schránky Ministerstva životního prostředí. Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu nyní u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa nakládání s odpadem.

Znají termín zahájení opravy chodníku

Rekonstrukce chodníku v Podělusech, místní části města Týnce nad Sázavou, kterou tamní radnice plánuje na letošní rok, by měla podle posledních zpráv začít v pondělí 1. března. Oprava komunikace pro pěší má přijít na zhruba dva a půl milionu korun. Spoluprací s obecně prospěšnou společností Posázaví se ale městu podařilo získat finanční podporu, která by měla pokrýt tři čtvrtiny celkových nákladů. Kvůli pracím bude průjezd Podělusy řídit kyvadlově semafor.

Benešovská nemocnice zatím lůžka pro covid pozitivní má

Pro pacienty s onemocněním covid-19 mají v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově momentálně vyčleněných 57 lůžek. Jak potvrdila pneumoložka a ředitelka pro lékařské obory Markéta Bláhová, pět pacientů s uvedenou chorobou leží na ARO a další tři na mezioborové jednotce intenzivní péče. Interna přijala 17 pacientů a lůžka následné péče poskytují místo dalším šestnácti. V pátek bylo v benešovské nemocnici stále 14 volných lůžek pro covid pozitivní pacienty.