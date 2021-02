O nálezu se záhy dozvěděli policisté a ti na místo vyslali svého pyrotechnika. Ten určil, že se jedná o munici z druhé světové války, obraný ruční granát sovětské výroby RG 42. Následně ho zajistil a odvezl k likvidaci.

Za pobyt v Benešově zaplatí stále jen 20 korun

Novou obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku z pobytu se město Benešov začne řídit od 1. dubna. V ní půjde například o to, že pacienti hospitalizovaní v nemocnici, pokud půjde hrazenou zdravotní službou, nepatří mezi poplatníky místního poplatku z pobytu. Současně vyhláška díky novelizaci zákona umožnila vybírat od hostů až 50 korun. Benešov ale ponechal sazbu 20 Kč za den.

Návrhy pro participativní rozpočet lze odevzdat později

I když původně stanovený termín pro odevzdávání návrhů projektů k zařazení do participativního rozpočtu skočil už v polovině prvního měsíce letošního roku, rozhodli benešovští zastupitelé o změně tohoto termínu. Důvodem, jak zaznělo při jednání zastupitelů, byl malý počet doručených návrhů. Posunutím termínu uzávěrky této podání návrhů do participativního rozpočtu, do čtvrtku 18. března zastupitelé ještě jednou vyzývají veřejnost, aby přihlásila své nápady do první takové akce v dějinách Benešova. Lidé by měli na radnici posílat své návrhy na to, co by se mělo v průběhu realizace změnit či doplnit. Musí ale jít o návrh, který přinese užitek široké veřejnosti. Další nezbytnou podmínkou je, aby se projekt týkal pozemků, které má město Benešov ve své správě.

První Benešov asi brzy dohoní Nymburk

Okres Benešov má podle údajů krajské hygienické stanice ke čtvrtku 25. února v průměru, přesněji v přepočtu na 100 tisíc obyvatel 1841,80 případů nákazy covidem-19, což je stále nevíc nemocných v celém Středočeském kraji. Už brzy by ho však mohl tohoto pomyslného „černého Petra“ zbavit okres z Polabí, Nymbursko. To zaostává jen nevýrazně a má 1 829,32 nemocných. Nejvyšší počet obětí má Kladensko 267. A další okresy? Benešovsko 256, Mladoboleslavsko 224 a Mělnicko 216.