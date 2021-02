„Respektujeme platné metodiky a nařízení, proto není možné, aby si občané vybírali, kterou očkovací látkou budou očkováni,“ upozornil mluvčí s tím, že v případě, že se zájemce o očkování dostaví na očkovací centrum v benešovské nemocnici, které bude aktuálně očkovat typem vakcíny, který klient odmítne, jeho rezervace propadá a musí se opět zarezervovat na jiný termín bez garance, že bude v budoucnu očkován právě jím preferovaným typem očkovací látky.

Jízdenky lze koupit také v terminálu

Nejen přímo u pokladen při příchodu na vlakové nádraží, ale nově také v nedávno otevřeném dopravním terminálu v Benešově si mohou cestující zakoupit jízdenky na vlak v rámci vnitrostátních spojů. To může být výhodné pro cestující, kteří přestupují z autobusů. Pokladna ČD v terminálu je otevřena během provozní doby pondělí až sobota od 5.40 do 11.50 hodin a od 12.35 do 16.35 hodin. V neděli je možné si lístky koupit od 7.40 do 11.50 hodin a také od 12.35 do 18.00 hodin.

Nemocných je na Benešovsku už zase téměř 1200

Zatímco z úterý na středu přibylo v okrese 'jen' 89 nových případů covidu-19, což bylo proti nejhoršímu Kladensku se 190 zápisy slušné číslo, už následující statistika krajské hygienické stanice tolik optimistická není. Za čtyřiadvacet hodin, na čtvrtek 11. února, na Benešovsku hygienici připsali dalších 200 nových případů covidu-19. Nejhorší okres Praha-východ měl jen o sedm případů víc. Kvůli těmto novým nálezům pak poprvé od 19. ledna vystoupal počet nemocných na Benešovsku na 1188. Počet koronavirových obětí zůstal už druhý den na 232.