Kampaň vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a vyjadřuje 10. března podporu Tibetu proti čínské okupaci.

V neveklovské mateřince pomáhají udržet chod České republiky

Mateřská škola Neveklov funguje i v nouzovém stavu, a to z rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje. V mateřince jsou předškoláci rodičů, kteří jsou policisté, zdravotníci, pracují v sociálních službách nebo například ve finanční správě.

Pomoc na koupi respirátorů lze vyřešit také z domova

I když někteří lidé nemají dost finančních prostředků a ze svých výdajů škrtají momentálně zbytné výdaje, nemusí se kvůli tomu dostat do potíží kvůli vládou vyhlášeným mimořádným opatřením. To by se jim mohlo stát v případě, že nebudou nosit ochranné prostředky dýchacích cest v místech, kde to vláda nařizuje. Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím úřadů práce zpřístupnilo mimořádnou okamžitou pomoc (MOP covid-19) na zakoupení respirátorů. Nutné ale je, aby lidé, kteří potřebují podpořit, požádali o tuto dávku právě svůj Úřad práce ČR. V rámci poskytování dávky MOP covid-19 jeho pracovníci uznají jako náklady na ochranné prostředky dýchacích cest částku ve výši 500 korun na osobu a měsíc. Vše lze zařídit i z pohodlí domova, elektronicky.

Okres Benešov přes víkend „přelezl“ metu 2000 případů covidu-19

S covidem-19 marodilo v pondělí 8. března na Kolínsku v přepočtu na 100 tisíc obyvatel 2864,06 lidí. Nejvíc v kraji. Benešovsko s 2063,66 případy bylo ale až za okresy Nymburk (2 349,98), Mělník (2 312,83), Mladá Boleslav (2 260,41) a Kladno (2 118,94). Náš okres se po uplynulém víkendu přehoupl v absolutním počtu nemocných přes magickou hranici, když KHS Středočeského kraje zapsala 2037 případů. Přes víkend přibylo v okrese Benešov také dalších devět obětí a celkově covidu-19 podlehlo už 287 lidí.