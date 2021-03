I když Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR nabízí přes úřady práce občanům s nízkými příjmy chirurgické roušky i respirátory zdarma, stejnou službu přímo v centru Benešova poskytuje také radnice města. Zájemci o ochranné pomůcky si je mohou vyzvedávat u pracovnic Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, které mají kanceláře v objektu na Malém náměstí čp. 1783.

Rozdávání respirátorů. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Samozřejmě jen tehdy, když jsou úřední dny, tedy v pondělí a středu od 8 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin. Radnice při odběrech sice preferuje obyvatele s trvalým pobytem v Benešově, ale zkrátka by neměli přijít ani další zájemci. Také proto, že má radnice k dispozici dva a půl tisíce kusů respirátorů a na 20 tisíc chirurgických roušek. Věnovala je Potravinová banka Modletice u Prahy.