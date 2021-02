/FOTOGALERIE/ Poslední údolí. Filmový příběh lidí z alpské vesnice, které se dlouho nedotkla kolem zuřící třicetiletá válka se dá z „koronavirového pohledu“ nasadit na Hradiště, malou ves kousek od Vlašimi. Tamních obyvatel se totiž covid-19, alespoň podle údajů statistiků, dlouho nedotkl. „Jen náhoda,“ řekl starosta Radek Brabenec a jedním dechem dodal, že je jen otázkou času, kdy koronavirus pronikne i tam.

V zasněžené obci Hradiště. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

„Dřív, nebo později se to stane,“ je přesvědčen a připomněl, že se obec před okolním světem neuzavřela a lidé dál jezdí za prací a nákupy do Vlašimi. Zázrak je lehce vysvětlitelný. V obci žije trvale pouze 24 lidí a patří tak k nejmenším v celém Česku. Je proto logické, že méně lidí má méně příležitostí se nakazit. Podle jedné z tamních obyvatelek ale covid-19 i v Hradišti přece jen udeřil. Zasáhl celou čtyřčlennou rodinu. Ta sice v obci žije, ale nemá tam trvalé bydliště. Proto ji do statistik obce nelze zahrnout.