„Vše je realizováno dle platné metodiky a centrálně vydaného příkazu o posunu termínů druhých dávek u AstraZeneca,“ vysvětluje nemocnice. Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k intervalu mezi jednotlivými dávkami vakcíny si můžete přečíst ZDE.

Nákaza a karanténa omezují také Stavební úřad Benešov

Kvůli nemoci a karanténě je od 25. února omezen provoz Stavebního úřadu Benešov, a to až do odvolání. Přesto klienti úřadu mohou žádat „zbylé“ úředníky o pomoc v jiných, než běžných kancelářích. Pro záležitosti, které spadají do odpovědnosti úřadu na území regionu Benešov, poskytne pouze obecné informace Jiří Krejcárek v kanceláři číslo 228 nebo na telefonu 312 821 182. Pro regiony Čtyřkoly a Pyšely je podávání obecných informací pověřena Klára Duchoslavová, kancelář 227 a na čísle telefonu 312 821 254. Pro regiony Popovice, Struhařov, Postupice, Chotýšany, Maršovice, Soběhrdy, Petroupim je určena podávat informace Jaroslava Havrlíková na telefonu 312 821 173.

Okres Benešov už předhonilo Polabí

Dlouhé vedení Benešovska v množství nemocných covidem 19, v přepočtu na 100 tisíc obyvatel v rámci kraje, skončilo v pátek 26. února. Ten den krajská hygienická stanice potvrdila na Benešovsku 1905,62 případu, ale víc mají okresy Nymburk 1 974,51 a Kolín 1 943,82. Za posledních 24 hodin přibylo nejvíc nových případů nákazy na Kladensku a v okrese Praha východ – 276. Na Kolínsku přibylo dalších 258 a na Nymbursku 243 případů. Na Benešovsku vystoupal tento údaj na 176 nových případů nákazy covidem.

Týnec se znovu přidá ke kampani Vlajka pro Tibet

Také Týnec nad Sázavou se v letošním roce přidá k sídlům, která alespoň symbolicky vyjádří podporu obyvatelům Tibetu. Ten je od roku 1959 součástí Číny. Na týnecké radnici proto ve středu 10. března, kdy byla krvavě potlačena revolta proti okupaci Čínou, rozvinou tibetskou vlajku. Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet“ vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996. „Týnec nad Sázavou podporuje tento projekt už od roku 2010,“ uvedl starosta Martin Kadrnožka s tím, že vyvěšením vlajky si i v Týnci připomenou 62. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.