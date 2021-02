„Valentýnská neděle si přímo říkala o symbolický pozdrav od amatérských pilotů všem zamilovaným. Ideální počasí nám umožnilo zapojit většinu našich letadel a mohli jsme taky udělat radost všem fanouškům létání,“ uvedl Michal Markovič, ředitel letecké školy F air.

Trasa, kterou piloti F air letěli v neděli 14. února na svátek sv. Valentýna.Zdroj: F air

Před jednáním na radnici je lepší se předem objednat

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu z neděle 14. února obnovuje Městský úřad Benešov svůj provoz v rozsahu dosavadních úředních hodin. Na benešovskou radnici tak zájemci o vyřízení svých záležitostí mohou přijít v pondělí a ve středu, kdy jsou úřední hodiny stanovené od 8 do 17 hodin. Ve čtvrtek je pak radnice přístupná od 8 do 14 hodin. Všechny budovy úřadu mimo prostory pokladny a podatelny v budově A jsou mimo úřední hodiny pro veřejnost uzavřeny. Radnice ale i tak upřednostňuje písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. V případě osobního kontaktu úředníci upřednostní klienta, který se předem objedná.

Nejpromořenější je okres Benešov

O benešovském okrese se dá po víkendu tvrdit, že je tu covid-19 jako doma. Z celého Středočeského kraje má Benešovsko v přepočtu na 100 tisíc obyvatel nejvíc případů – 1360,58. A méně jich mají jak okresy s menším počtem obyvatel, tak ty lidnatější. Ještě smutnější je statistika Krajské hygienické stanice Středočeského kraje zaznamenávající počet úmrtí v souvislosti s novým čínským koronavirem. Na Benešovsku onemocnění covid-19 nezvládlo už 237 lidí.

Objednávání testů PCR už zase běží

Systém objednávání na PCR testy na onemocnění covid-19, který na konci minulého pracovního týdne přestal fungovat kvůli přepojování na centrální celorepublikový registr se externí společnosti, která přepojování měla na starosti, podařilo v pátek zhruba v šest hodin odpoledne znovu zprovoznit. Potvrdila to Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově. Ta také vyzvala zájemce, aby v případě, že se nemohou ani telefonicky objednat, přišli na odběrové místo i bez objednání.