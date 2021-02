Jak votická radnice uvedla, dvacet obřadů se konalo na radnici a jen o dva méně na zámku v Libouni. V Americe, místní části města a v tamním zájezdním hostinci Starý svět se konalo třináct obřadů a deset ve zrekonstruovaném votickém klášteře sv. Františka z Assisi. Dalších osm pak na zámku v Ratměřicích.

Plánovat obyvatele baví, na termíny ale moc nedají

Termíny jsou na draka. Možná podle toho obyvatelé Benešova posílali na radnici další přihlášky do participativního rozpočtu i po termínu stanoveném v pravidlech, tedy po 17. lednu. Z tohoto důvodu rada města doporučila zastupitelům schválit prodloužení termínu pro podání přihlášek k participativnímu rozpočtu na rok 2021 až do neděle 28. března. Participativní rozpočet je proces, ve kterém široká veřejnost aktivně rozhoduje o části rozpočtu města. Obyvatelé tak cítí, že se stávají součástí rozhodovacího procesu a mohou přímo ovlivnit prostředí ve kterém žijí. Jedná se o projekt, který se snaží vtáhnout občany města do rozhodování o veřejných financích a podpořit rozvoj občanské společnosti. Nezbytnou podmínkou ale je, aby se týkal pozemků, které má město Benešov ve své správě.

Lidé z Týnce nad Sázavou mají řeku, ale chtěli by bazén

Jedním ze zbožných přání obyvatel města nad řekou Sázavou je, aby se tam v horkých letních dnech bylo kde vykoupat. Ještě ne tak dávno byla travnatá pláž v Náklí, ohbí řeky pod hradem, samá deka těch, kteří se tam přišli vykoupat. Dnes obyvatelé do řeky nechtějí a požadují bazén. Město má kvůli němu vybranou lokalitu v areálu bývalé teplárny. Zatím ale není rozhodnuto, zda tam postavit nádrž na koupání, nebo další fotbalové hřiště. To je v Týnci jen jedno.

Čtvrt tisíce lidí se uzdravení nedočkalo

Dosud dvě stě padesát lidí nemělo na Benešovsku to štěstí, že by přečkalo následky onemocnění, které k nám zavlekl nový čínský koronavirus. V celém Středočeském kraji, jak v pondělí 22. února potvrdila krajská hygienická stanice, je to společně s Kladenskem, úplně nejvíc. V dalších mnohem lidnatějších okresech mají obětí covidu 19 méně. V okrese Praha východ dosud 164, Praha západ 117 a Mladá Boleslav 213. Na úplné špici kraje je Benešovsko také v počtu nemocných na sto tisíc lidí – 1764,80.