Kvůli zmírnění rizik a snížení počtu mimořádných událostí na železniční síti podala na začátku loňského prosince státní organizace Správa železnic návrh na místní úpravu provozu na železničním přejezdu v Krhanicích. Na příjezdu k závorami a světly nechráněnému přejezdu od silnice II/106 přibude na sloupek, kde už je umístěna značka Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný, dopravní značka Stůj, dej přednost v jízdě. Úprava by měla na přejezdu vzniknout 3. března.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Bělka

Před obchodem v Bezručově ulici auta už nezaparkují

Situace v benešovské Bezručově ulici.Zdroj: Městský úřad BenešovKvůli zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v Bezručově ulici v Benešově budou v její části od první březnové středy parkovat automobily pouze na jedné straně, tedy na té přilehlé k řadové bytové zástavbě. Rozhodl o tom Silniční správní úřad a posvětila to také Policie ČR. Žádost, respektive návrh na stanovení místní úpravy provozu podal městský úřad loni 10. prosince. Důvodem navržené místní úpravy provozu je špatná průjezdnost místa, kde vozy parkují po obou stranách ulice, a to i v blízkosti křižovatky Bezručovy se Zapovou ulicí. To přináší dosud velmi malou možnost bezpečného míjení protijedoucích vozidel. Zákaz zastavení s příslušnou dopravní značkou tak bude platit od Zapovy ulice na straně, kde stojí samoobsluha a skončí za vjezdem k rampě a tamní mateřince.