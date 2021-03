SOUHRN ZPRÁV REGIONU: Fronta na městský úřad je v Benešově už běžným jevem

Kvůli nemoci a karanténě a z nich vyplývající personální nedostatečnosti Odbor správních agend Městského úřadu v Benešově informuje žadatele, že až do 21. března, je provoz omezen u všech oddělení, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin.

Fronta na Městský úřad na Masarykově náměstí v Benešově. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Lepší zprávou ale je, že platnost propadlých řidičských nebo profesních průkazů či technické prohlídky vozidel se prodlužují o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých od 1. září 2020 do 30. června 2021. Počet nákaz na Benešovsku tento týden neroste

Podle zprávy krajské hygienické stanice bylo pondělí dnem, kdy počet lidí nakažených covidem-19 v okrese Benešov poprvé od 13. listopadu 2020 překročil hranici dvou tisíc. Už v úterý ale klesl pod tuto metu a tam také zatím zůstává. Ve čtvrtek 4. března nemoc postihovala celkem 1966 lidí z Benešovska. Počet obětí tam ale ze dne na den vzrostl o dalších pět a zemřelých na koronavirus tak na Benešovsku je už 276. Horší v tomto ohledu v kraji je už jen Kladensko, kde na covid zemřelo 293 lidí. OBRAZEM: Benešov chce získat piaristickou kolej. Podívejte se, jak to tam vypadá Přečíst článek › Na sportovišti se čerčanští školáci pobaví ještě letos

Několik funkčně propojených ploch včetně venkovní třídy, běžecké dráhy, doskočiště, multifunkční hřiště s umělým povrchem, travnaté hřiště a několika odpočinkových zón s různým vybavením má v plánu i s použitím dotací postavit čerčanská radnice. „Letos bude realizována první etapa – sportoviště, na které obec získala dotaci 4,3 milionu korun,“ potvrdila čerčanská místostarostka Jitka Pawingerová s tím, že celkové náklady včetně terénních prací a opěrných zídek, které musí předcházet vybudování povrchů sportovišť by neměly překročit devět milionů korun. Stavět by měla firma Swietelsky, která zvítězila ve veřejné zakázce a nabídla cenu 7,8 milionu korun včetně DPH. Jestli Čerčany získají i další podporu z Podpory obnovy a rozvoje venkova z Ministerstva pro místní rozvoj, bude jasné v červnu.

