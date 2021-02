SOUHRN ZPRÁV REGIONU: Cenu Srdce města Benešova udělí jen jednou za dva roky

Ocenit ty, kteří pro město Benešov vykonali něco záslužného a přitom mimořádného, hodlá vedení radnice. Také proto lídři města přišli na první letošní veřejnou schůzi zastupitelstva konanou v Kulturním domě Karlov v pondělí s návrhem udělování ceny s názvem Srdce města Benešova. Tu by měli za uvedené skutky nebo záslužné činy získávat rodáci nebo současní obyvatelé, které by pro to vybrala z nominovaných speciální komise.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

„Tímto způsobem by město slavnostně poděkovalo těmto osobnostem,“ připomněl benešovský místostarosta Zdeněk Zahradníček s tím, že by město udělovalo cenu jen jednou za dva roky. První takový slavnostní okamžik se odehraje letos, respektive laureát Srdce města Benešova by ho měl převzít za počin v letošním roce 2021. SOUHRN ZPRÁV REGIONU: Nejvíc svateb se konalo v obřadní síni votické radnice Přečíst článek › Vystřídali se v radě města Benešova

Vedle několika změn na postech zastupitelů Benešova, k nimž došlo od začátku jeho mandátu v roce 2018, přinesla první veřejná schůze benešovského zastupitelstva v pondělí 22. února změnu také na místě radního města. Osmapadesátiletý nestraník Luboš Balata, který kandidoval na listině Starostové a nezávislí Spolu pro Benešov s podporou KDU-ČSL odstoupil a nahradila ho Jana Čechová (48 let). I ta je bez politické příslušnosti a také ona byla zvolena ze stejné kandidátky. Kraj upozornil na povinnost nosit respirátory. Jen s nesprávným datem Přečíst článek › Okres Benešov ztrácí pozici covidového lídra kraje

Přesto, že je náš okres v počtu nakažených covidem 19, v přepočtu na sto tisíc obyvatel s 1722,25 případy stále nejhorší ve středu Čech, ztratil podle Krajské hygienické stanice Středočeského kraje v úterý 23. února prvenství v nejsmutnějším ukazateli - úmrtí. Na Benešovsku sice na uvedený den zemřeli na covid 19 další tři lidé a okres tak má 253 obětí, ale lidnatější Kladensko připsalo pět úmrtí a má 255 zemřelých. Hranici dvou set obětí překročilo i Mladoboleslavsko (217).