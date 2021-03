Žádost Benešova směřuje k výstavbě skateparku. Ten hodlá radnice postavit v lokalitě Na Sladovém, kde už stojí zimní a atletický stadion nebo krytý plavecký bazén. K umístění skateparku byl vybrán pozemek ležící u nového dětského dopravního hřiště. Předpokládané náklady výstavba skateparku jsou 7,2 milionu korun a to včetně daně z přidané hodnoty. Z této částky by samotný Benešov měl hradit nejméně 30 procent.

Na úřad se smí jen ve dvou dnech

Také vlašimská radnice na základě mimořádného opatření vyhlášeného Ministerstvem zdravotnictví ČR přijala kvůli ochraně obyvatel a předcházení šíření covidu-19 nová pravidla a také úřední hodiny. Ty jsou stanoveny pouze ve dvou dnech, a to v pondělí a ve středu. Provoz během nich zajistí dvě skupiny zaměstnanců, které se spolu nesetkají. Úřední hodiny pro veřejnost jsou proto od 1. března do odvolání v pondělí i ve středu od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin.

Na Benešovsku covid 19 sklátil už přes dva tisíce lidí

Zatímco v absolutním počtu nemocných covidem 19 zaujímá Benešovsko s oznámenými 2006 nakaženými až osmé místo v celém kraji, když zaostává za okresy Praha východ (3094), Kladno (3006), Mladá Boleslav (2486), Praha západ (2473), Kolín (2334), Mělník (2259) a Nymburk (2187), v přepočtu na 100 tisíc obyvatel je okres Benešov první. Má 2032,26 případů. Přes víkend podle zprávy krajské hygienické stanice zemřelo na Benešovsku na potíže způsobené čínským koronavirem dalších osm lidí a obětí je už 267.

Zdravotníci z nemocnice mají stravu zajištěnu

Nařízení vlády o uzavření závodních jídelen se dotklo také stravování zdravotníků a dalších zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie. Kuchyně největšího zdravotnického ústavu v okrese Benešov ale i tak jede na plný výkon, protože připravuje jídlo pro hospitalizované pacienty. Zkrátka ale nepřijdou ani samotní pracovníci. „Odběr stravy pro naše zaměstnance je i nadále za dodržení hygienických opatření v jednorázových obalech zajištěn,“ ujistil mluvčí Petr Ballek.