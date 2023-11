/FOTO, VIDEO/ Učni sobě. I tak by se dalo parafrázovat známé heslo spojené se Zlatou kapličkou v Praze. Tentokrát se ale vyřčené týká Středního odborného učiliště (SOU) stavebního v Benešově. Právě tamní učni, budoucí zedníci, tam v těchto dnech opravují fasádu školy.

Opravu fasády SOU stavebního v Benešově provádějí sami učni. | Video: Zdeněk Kellner

O financování prací respektive nákupu části materiálu se postaralo město Benešov. Jeho zastupitelé schválili při posledním veřejném zasedání poskytnutí neinvestiční dotace zmiňovanému učilišti ve výši, bez jedné koruny, 117 tisíc. Poskytnutí podpory je ale vázané právě na opravu části omítek severní a západní strany objektu učiliště v ulici Jana Nohy. Město peníze učilišti zřizovanému Středočeským krajem neposkytlo jako donátor, ale z prozaického důvodu.

Učiliště, respektive jeho zřizovatel, souhlasil s tím, že město využije jeho pozemky, na kterých škola měla sportovní hřiště, k výstavbě komunikace navazující na nový podchod pod kolejištěm vlakového nádraží. Z uvedeného podchodu už mají nyní radost nejen turisté, kteří to díky němu mají z nádraží blíž do Konopiště. Výhodné je to současně také pro žáky SOU. „Díky podchodu se dětem zkrátila cesta do školy, ale hlavně už nepřebíhají přes koleje,“ potvrdila ředitelka učiliště Zlata Budayová.

Město se k nám zachovalo přátelsky

„Zřizovatel školy sice získal náhradou nějaké pozemky, ale město Benešov se k nám i tak zachovalo velice přátelsky,“ hodnotí Budayová, podle níž je spolupráce s městem trvajícím už desítky let pro školu velmi důležitá. Z ní také vyplynulo například i to, že si učni fotbálek, který hrávali na školním hřišti, mohou nyní zahrát na městském fotbalovém stadionu. „Do práce na obnově fasády se zapojují se svými mistry odborného výcviku žáci ze všech tří ročníků oboru zedník,“ připomněla ředitelka SOU.

„Školu si tak žáci tvoří k obrazu svému a budou k ní mít hezký vztah. Až jednou půjdou se svými dětmi a řeknou: hele, tuhle fasádu jsem před lety dělal já,“ usmívá se Zlata Budayová. Zedničina ale není jediná práce, kterou je možné na škole vidět. Podobu učiliště spoluvytváří i žáci dalších oborů – truhláři, instalatéři nebo aranžérky. A pokud je potřeba něco od elektřiny, pomohou žáci z benešovské Integrované střední školy technické. „V této škole zase pomáhají naši učni tím, co oni umí,“ připomněla ředitelka.