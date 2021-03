/FOTOGALERIE/ Pravidelnou kontrolu kanalizačního potrubí v Sázavě prováděli také ve středu 24. března pracovníci Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč. Do centra historického sídla, na náměstí Voskovce a Wericha, si na monitoring kanalizace přivezli speciálně vybavený dodávkový automobil.

Monitoring kanalizační sítě v centru města Sázavy. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Pracovník VHS pak prostřednictvím záběrů ze sondy putující potrubím zjišťoval, jak moc proudění splaškové vody v trubkách brzdí usazeniny. „Tady v tom úseku je to docela dobré,“ potvrdil muž u monitoru s tím, že v Sázavě obecně se trubky zanášejí tuky více než jinde. „Asi to bude tím, že tady lidé lijí víc tuků do záchodu,“ pousmál se hořce pracovník firmy.