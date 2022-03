„Akci jsme s dětskou lékařkou Elsou Zemánkovou připravovaly asi týden,“ potvrdila Bety Jandová, studentka VŠE v Praze.

Na Ukrajinu jezdí pomáhat i dobrovolníci z Benešova. Sváží lidi k přechodům

Při krátkém rozhovoru pro Deník ale musela několikrát „odběhnout“, protože do haly přicházeli další a další dárci. Třeba maminka s malým synem. Přinesla snad deset velkých papírových krabic plných oblečení pro děti i dospělé. S hygienickými potřebami, především dětskými plenami, dorazili i Bětčiny prarodiče.

V místě se hromadily balené vody, trvanlivé potraviny, hygienické potřeby i hračky. A tak to bude pokračovat ještě v sobotu 12. března od 9 do 13 hodin během druhého dne sbírky. Pak všechny shromážděné předměty do Příbrami do nově otevřeného centra Červeného kříže v Příbrami, aby pomohly potřebným.