Sokol halu u kurtů nechce

Benešov – Městská hala, o níž se v Benešově hovoří nejméně roku 1999, dosud nestojí. Naději na její vznik ale dává snaha TJ Sokol Benešov zbavit se pozemků, na nichž leží nevyužívané a zanedbané antukové kurty na volejbal.

„Zájem o pozemky máme a víceúčelová hala by se nám v těch místech líbila,“ potvrdil starosta Benešova Petr Hostek. „Společně s nově rekonstruovaným kuželníkem by tam vznikl zajímavý sportovní komplex,“ plánuje.



Současně odmítá námitky, že jen o pár desítek metrů dál stojí tělocvična ZŠ Dukelská. Tu město v roce 2005 přestavělo nákladem 40 milionů na arénu s hledištěm, před nímž hrají basketbalisté. „Námitky může mít jen blázen, který nezná rozpisy využití dukelské tělocvičny. Musejí ji využívat dvě i tři třídy najednou,“ připomněl Hostek s tím, že Benešov s výjimkou zimního stadionu, nemá žádnou halu.

Podle starosty Sokola Jaroslava Rolla TJ nebude prodejní hodnotu pozemků šponovat a městu je přenechá za cenu obvyklou.



„Myslím, že se dohodneme. Pomůže to nám i městu,“ míní Roll, i když výstavbu arény neschvaluje. „Byl bych nerad, kdyby tam město stavělo halu. Hovořil jsem o tom i s městským architektem a shodli jsme se, že místo není pro záměr příliš nevhodné,“ dodal.

U haly by totiž chybělo kvůli nedostatku místa dostatečně velké parkoviště. Snaha Sokolů zbavit se kurtů sahá několik let zpátky. Jak jejich starosta potvrdil, vždy se hovořilo jejich využití pro rozšíření sportovišť přilehlé ZŠ, čemuž existuje i studie. Vzniknout by tam mohl atletický dvoudráhový ovál, doskočiště, lezecká stěna i kurt. Přístupné by mělo být sportoviště i veřejnosti.

Sokolové získané peníze musí použít na obnovu dalšího majetku. „Připravujeme generální rekonstrukci sokolovny. Poslední velká oprava z roku 1997 byla šita horkou jehlou. Na stopě chybí izolace, do střechy teče. Potřebujeme i nová izolační okna,“ dodal Jaroslav Roll.