/FOTO, VIDEO/ Ve Zvěstově na Benešovsku, obci se čtyřmi stovkami stálých obyvatel, si váží odkazu předků. Dokládá to nejen finančně velmi náročná záchrana tamního zámku odsouzeného na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století vládnoucí garniturou k odstřelu, ale také další počin. Tím je restaurování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého stojící poblíž obecního úřadu, na břehu Návesního rybníka.

Oprava soklu sochy sv. Jana Nepomuckého ve Zvěstově. | Video: Zdeněk Kellner

„Socha je to opravdu vzácná. Navíc je vidět ze všech stran a stojí na stejném místě už dlouhá staletí. Je totiž zachycena i na obrazech z počátku sedmnáctého století,“ potvrdil zvěstovský starosta Karel Babický s tím, že restaurování odborníky z mladovožické firmy Re in už začalo a celé se bude odehrávat bez snímání sochy, tedy přímo na místě. "Restaurování by mělo být hotovo do konce září," dodal starosta. Náklady na restaurování sochy mučedníka a jednoho z českých světců uhradí dar Nadace rodiny Malých.

Zdroj: Deník/Zdeněk KellnerJan či Johánek z Pomuka, který se narodil někdy kolem roku 1340 v Pomuku, dnes Nepomuku v Plzeňském kraji a zemřel po mučení 20. března 1393 v Praze, byl generální vikář pražského arcibiskupa. Po smrti začal být uctíván jako svatý Jan Nepomucký, mučedník katolické církve a jeden z českých zemských patronů. Legenda jeho smrt přisuzuje utopení ve Vltavě po svržení z Karlova mostu, proto se socha světce často vyskytuje na mostech nebo březích rybníků.