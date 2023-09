Původně pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého neměla opustit své stanoviště poblíž obecního úřadu. Na místě ale nakonec zůstal jenom sokl. „Ten se v průběhu let opravoval několikrát a nejvíc se na něm podepsalo použití cementu do malty.

Do zdiva zatékala voda, ale kvůli cementu se ven dostávala jen velmi pomalu a omítka se proto stále odlupovala,“ popsal situaci před opravou zvěstovský starosta Karel Babický. Nakonec se však zástupci obce, jako majitele kamenného světce dohodli s kamenosochařem a restaurátorem Bohumilem Pánkem a ten pak provedl práce na samotné soše ve svém říčanském ateliéru. Díky tomu pak nemusel na Podblanicko dojíždět za svým „klientem“ přes 50 kilometrů.

Důvodem transportu sochy do ateliéru ale nebyla úspora pohonných hmot, nýbrž skutečnost, že socha byla na poškozeném podstavci nestabilní a hrozil její pád. „Socha byla opravena díky podpoře Nadace rodiny Malých, která uhradila veškeré náklady s tím spojené. Bylo to dohromady 390 tisíc korun,“ potvrdil starosta.

S tím, že do doby, než Nepomuka z podstavce sejmula hydraulická ruka nákladního auta nikdo netušil, jak vzácný kousek v centru Zvěstova stojí. „Přišlo se na to, že socha pochází z díly Matyáše Bernarda Brauna,“ potvrdil starosta, i když do té doby veškeré informace o soše tvrdily, že autorem je neznámý umělec.