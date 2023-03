Restaurace v Soběhrdech fungovala v obecním objektu u hlavní silnice od rekonstrukce a přistavění společenského sálu v režimu pronájmu rovných deset let. „Loni v červnu nám ale paní provozovatelka oznámila, že ke konci roku skončí,“ potvrdil soběhrdský starosta Pavel Bartík.

Po zbytek roku se do restaurace, která nese jméno podle prozatím pozastaveného cyklistického závodu se startem a cílem před restaurací, nového nájemce sehnat nepodařilo.

„Byl tu vlastně jen jeden zájemce. Líbilo se mu tu a vyhovovaly mu i podmínky, které jsme mu nabízeli. Jenže po čase zavolal, že nedokázal sehnat personál, takže do toho nejde,“ dodal starosta.

Měli tři možnosti

V tu chvíli měli v Soběhrdech jen tři možnosti: dál hledat nájemce, zavřít hospodu, nebo se provozu chopit vlastními silami.

S blížícím se koncem roku naděje na nalezení nájemce zmizela a zůstávaly jen zbylé dvě možnosti. Nejjednodušším řešením bylo hospodu zavřít. Jenže to by také znamenalo zásadní omezení nebo spíš konec společenského života v obci. Soběhrdští se totiž scházejí nejen v lokále u piva, ale ve větší míře v sále přistavěném k restauraci.

To, že by ji při akcích provozovali pokaždé jiní organizátoři, si starosta dost dobře přestavit neumí. V obci totiž lidé žijí i vítáním občánků, dětským karnevalem, oslavou dne žen, svátku matek, akcemi pro seniory nebo těch za nimiž stojí dobrovolní hasiči.

Avšak i provozování restaurace samotnou obcí znamenalo shánění personálu. Jak Pavel Bartík potvrdil, podařilo se je přesvědčit tím, že hospoda bude právě obecní. A protože obec nemůže být podnikatelem, založila v Soběhrdech obecní obchodní společnost. A té také na rozjezd půjčila sto tisíc korun, které během letoška musí vrátit do obecní kasy.

„Z vedlejší vsi k nám jezdí schopný kuchař, který vařil ve velkých provozech a přesto, že čerstvě odešel do důchodu, chce ještě pracovat u nás. Máme tam také pracovitou a šikovnou kuchařku z Ukrajiny a dvě místní maminky s malými dětmi,“ popsal starosta a přiznal, že práce provozního restaurace je na něm, i když záležitosti kuchyně řeší především kuchař.

Hlavně, ať je v provozu…

Restaurace U Železného dědka funguje v nové podobě od začátku roku a podle starosty to zatím vypadá slibně. „První měsíce roku sice bývají v gastro provozech vždycky slabší, protože lidé kvůli zimě méně cestují a ještě stále doznívají Vánoce. Ani u nás to není žádný zázrak, ale je to lepší, než jsme mysleli,“ tvrdí.

Obec podle něj nechce na hospodě vydělávat. „Chceme ale, aby zůstala v provozu a dokázala zaplatit provozní náklady,“ řekl.

Záměr obce je tedy zřejmý. Přesto někteří představitelé obcí z okolí vnímají provozování obecní hospody téměř jako „bláznovství“. Tak to ale lidé ze Soběhrd nevidí. Sám starosta z vlastní zkušenosti dokonce tvrdí, že obce velikosti Soběhrd, pokud budou chtít poskytovat spoluobčanům některé služby, budou se muset za ně také zasadit.

„Buď je budou muset sami provozovat, nebo je velmi výrazně finančně podporovat,“ je přesvědčen.

Dalším krokem k tomu má být po hospodě u Železného dědka také nyní zavřený obchod.