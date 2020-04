ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Velká změna, kterou přinesl čínský virus, se dotkne všech generací. O adrenalinový zážitek z výslužky přijdou děti. Ty snad dostanou další šanci napřesrok. Jinak to může být u starších, nebo starých lidí.

„Plno seniorů je hodně zaskočeno a naříkají. Ranou pro ně bylo už to, že k nim kvůli jejich vlastní bezpečnosti nejezdí ani rodiny,“ popsala Jitka Šulcová, která na Podblanicku denně rozváží seniorům stovky obědů. „Je mi jich hodně líto, často dokonce pláčou,“ dodala.

Koronavirové okolnosti brání scházení i římským katolíkům, pro něž jsou Velikonoce významnějším, než Vánoce. „Je to anomální situace, s níž se učíme žít a fungovat,“ přiznal benešovský farář Marcel Timko s tím, že současnost bychom měli přijmout nejen jako boží vůli, ale také jako něco, co nám může prospět, vyučit nás a posunout dál.

„Měli bychom se ale také obrátit zpět. Současný život se posunul tam, kde být neměl,“ míní benešovský kněz. A jako příklad připomněl, že člověk na Zemi začal jednat bez boha a chovat se, jako by bohem byl on sám. Všechno podřídil touhám a to ho přivedlo až do současné situace, obrazně řečeno, vyhnanství.

V Bibli to popisuje část pojednávající o vyhnanství egyptském a babylonském. „Z pohledu současné pandemie se do takové situace lidstvo nejspíš nedostalo. Ale v historii se už podobné stalo,“ řekl s odkazem na zmiňovaná vyhnanství.

Styk s věřícími v kostele na Velikonoce Marcelu Timkovi hodně chybí. Velikonoce jsou totiž svátky v širším slova smyslu rodinnými. A církev se vnímá jako rodina. „Ve svátosti křtu se stáváme bratřími a sestrami, ale když se nemůžeme sejít, je to silný zásah, který bych přirovnal k babylonskému zajetí,“ dodal farář.

Absenci osobního kontaktu tak pomáhají suplovat on-line přenosy benešovských bohoslužeb. Farnost je vysílá na internetu už od 13. března. Technicky je zajišťuje majitel TM Studia Marek Jantač. Ten dokonce přiznal, že nezvyklou situaci vnímá i jako možnost pomoci k novému myšlení těch, kteří do kostela chodí jen ze zvyku. „Možná dojdou k tomu, že víru skutečně potřebují a možná se na ni obrátí i další lidé,“ doufá.

Nápad živého vysílání mší nosil Marek Jantač v hlavě už dlouho. Chtěl tak pomoci těm, kteří nemohli do kostela. K urychlení realizace nápadu pak přispěla opatření proti srocování. „Vyzkoušeli jsme si to v době, kdy se nesmělo sejít více než třicet lidí. Pak už jsme u vysílání zůstali,“ vysvětlil Marek Jantač s tím, že odezvy od lidí jsou úžasné. „Sledují ho i naši přátelé z Prahy, Německa nebo Slovenska,“ sdělil.

Vzhledem k důležitosti osobní účasti při mši svaté pravděpodobně vysílání po konci opatření skončí. Dál na webu by pak mohlo v záznamu zůstat jen slovo boží.