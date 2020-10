Záměr prošel za zhruba pět posledních let řadou kotrmelců. Velký zásah do plánů „otců zakladatelů“ udělali po radničním puči v roce 2016 noví lídři města. Oblast velkého areálu zmenšili na polovinu.

Po komunálních volbách v roce 2018 se na radnici vrátila původní skupina politiků a kolo dějin, i Sladovky, se otočilo zpátky. Jenže pak zasáhla vyšší moc. Přirozený vývoj přeťaly tentokrát kapénky nového čínského koronaviru.

„Nevíme, co bude dál,“ přiznal benešovský místostarosta Roman Tichovský s ohledem na překotný vývoj pandemie a vládních opatření kolem ní.

Město se v rámci comebacku Sladovky vrátilo například k projektování komunikace. Schylovalo se už dokonce k vydání stavebního povolení. Jenže nejistá situace se promítla i tam.

„Kvůli situaci vlastně ani nevíme, kolik peněz na akci budeme mít. Proto jsme ji raději stopli,“ potvrdil místostarosta odpovědný za investice města.

Co by na Sladovce mělo vzniknout a jak by to mělo vypadat, respektive jaké vyžití by tam měli obyvatelé najít, má proto ukázat generel, jehož zpracování radnice připravuje. Dokument podrobně popíše zájmy občanů i to, kolik by realizace měla stát.

„Postup budování musí mít nějakou logiku. Nemá cenu stavět komunikaci, když si ji pak zničíme budováním něčeho na jejím konci,“ vysvětlil komunální politik.

Částí Sladovky, o níž se diskutuje už nyní mezi politiky a členy komise pro architekturu, v níž zasedají i absolventi stavební fakulty, je například prostor kolem zimního stadionu. Ten je rozdělený na několik sektorů – parkoviště, průjezdnou místní silnici a komunikace pro přístup k technologii chlazení a do šaten a ubytovací části stadionu.

Podle Romana Tichovského zatím nic schválené není, ale hovoří se jak o budování velkokapacitního parkoviště, tak například o vzniku reprezentačního prostoru u vstupu do haly. Ten by však vznikl na úkor parkovacích míst. Podle místostarosty je proto třeba najít soulad schůdný pro všechny.

I bez generelu se už radnice zabývá také tím, kam až pro přístup do parku pustí auta. Ta v současnosti jezdí všude. Třeba až přímo na sportoviště.