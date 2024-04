Může to být docela obyčejný sýr - eidam, ale někteří kuchaři pokrm vymazlí třeba i z uzeného sýra, goudy, hermelínu, nivy nebo dokonce ze syrečků. Navíc ho mohou ještě vylepšit, třeba i o šunku. Zatímco v dobách, kdy stravovacím provozům vládly Restaurace a jídelny nebo Jednoty to bylo jídlo za pár kaček pro všechny, v současnosti jeho cena šplhá do závratných a někdy až nepochopitelných výšek.