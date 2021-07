Ve spolupráci s dalšími složkami záchranného systému slibuje program pro děti, který bude nejen zábavný, ale zároveň nabídne také poučení. Konkrétně žabák Kvaky připomene, jak si počínat „u vody bez nehody“ – a dorazí i školitel záchranář Marek se svou plyšovou sanitkou. Chystají se ale i ukázky vybavení záchranářských složek i jejich činnosti, jejichž zlatým hřebem má být představení záchrany člověka z vodní hladiny za pomoci vrtulníku. A vyřádit se děti budou moci nejen ve vodě, ale i díky skákacímu hradu.

Na letní základně na Slapech nemají záchranáři pouze sanitku, ale k dispozici je i člun. Před vodu se tak mohou dostat rychleji na místo potřebného zásahu, když po březích a přes most by to trvalo neúměrně dlouho. Jejich pacienty nejčastěji nebývají plavci, ti, kteří si příliš mnoho užívali sluníčka na přehradních plážích, nebo lidé, kteří to přehnali se sportováním, ale obyvatelé chat a návštěvníci kempů.

Trápí je poměrně standardní zdravotní komplikace i úrazy – někdy související i s tím, že na chatách rádi tráví léto senioři. A zkušenost ukazuje, že výjimkou nejsou ani lidé, kteří měli problém s pitím – ať už z toho důvodu, že zapomněli na dodržování pitného režimu, nebo proto, že to přehnali s popíjením alkoholu.