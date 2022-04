Pochod Praha–Prčice: Zájemci musí využít registraci přes internet

„Konkrétně se jedná o plavidla délky až 10 metrů a výtlaku až 6 tun,“ upřesnil ředitel. Připomněl, že od počátku června bude také provoz tohoto unikátního zdvihadla, jehož kolejová dráha umožňuje lodím překonat 70metrový výškový rozdíl, rozšířen – na šest dní v týdnu; během května bude sloužit pět dní v týdnu. V minulosti zde byli provozovatelé plavidel zvyklí na provoz jen od pátku do pondělí, a to s umožněním transportu lodí nejvýše tříapůltunových a o délce do 8,5 metru.

Stále platí, že přepravu plavidel na Slapech i na Orlíku si je třeba předem objednat v internetovém rezervačním systému, upozornil Roldán. Dostupný je na adrese rezervace.pvl.cz. Pro využívání rezervačního kalendáře si zájemci musí třídit uživatelský účet s uvedením e-mailového kontaktu i čísla telefonu.