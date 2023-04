/FOTO, VIDEO/ Na šest stovek kontrol provedli v uplynulé plavební sezoně policisté Poříčního oddělení Slapy na hladině vodní nádrže i na jejích březích. A protože nová plavební sezona startuje na Slapech už 28. dubna a na Orlíku 1. května, chystají se na ni všichni policisté sloužících na základně v Třebenicích.

Policisté z Poříčního oddělení Slapy se připravují na novou plavební sezonu. | Video: Zdeněk Kellner

Je jich celkem patnáct. Sedm z nich má i potápěčskou specializaci a jejich úkolem je vyzvedávání předmětů z trestné činnosti nebo utonulých. Na Slapech i v rámci celého Středočeského kraje. Dříve, než potápěči sestoupí pod hladinu, vyšlou tam podvodní dron. Malé výkonné zařízení mají od loňska a nejčastěji pomáhalo při kontrole plavební dráhy s hlášenými překážkami.

„Pro nás zahájení sezony znamená zvýšený dohled nad vodní hladinou a také na cestu z Třebenic na náplavku nad přehradou. Právě tam budou směřovat na přívěsech i poměrně velká plavidla ze zimního stanoviště na břehu,“ potvrdil vedoucí Poříčního oddělení Slapy David Bernard a upozornil, že občas je při tom potřeba zastavit dopravu. „Řidiči by v takových případech měli být trochu tolerantní,“ míní.

Kontroly lodí, břehů i chat

Zvýšený dohled nad vodní hladinou znamená především kontroly plujících lodí a jejich posádek. Nechybí ani pochůzky po březích s kontrolou ukotvených hausbótů nebo chat. Policisté při nich zjišťují, zda nedošlo ke vloupání. „Plavební hlídky kontrolují doklady osob, osvědčení od lodí a také to, zda mají náležitosti pro provoz. U evidovaných plavidel to jsou třeba i lékárničky nebo záchranné vesty,“ připomněl policista. Kontroly policistů ale směřují i na další plavidla - šlapadla, paddleboardy, pramice, kanoe či vodní skútry a čluny s výkonem motoru do pěti kilowatt.

Vesta jako jistota

Podle Davida Bernarda by rekreanti, kteří si takové plavidlo půjčí, měli na sobě mít při cestě po jezeře pokaždé plovací záchrannou vestu, třebaže to není povinné. Ke břehu to v krizových situacích bývá totiž proklatě daleko. „Pokud mají lidé v loďce navíc ještě dítě, měli by mu vestu nasadit na celou dobu plavby,“ připomíná policista. Ví, dobře o čem mluví. Ve službě zažil i tragické události, které vyplývaly právě z podcenění situace a přecenění vlastních sil. „Když se taková malá loď převrhne a posádka popadá do vody, trvá to někdy docela dlouho, než se plavidlo podaří zase obrátit,“ upozornil.

Zdroj: Zdeněk Kellner

Policisté z Poříčního oddělení Slapy se připravují na novou plavební sezonu.

Řeka, v případě Slap Vltava, je v podstatě vodní cestou. Platí na ní podobné zákony jako na silnici. Třeba nulová tolerance alkoholu. Výjimku v podobě 0,5 promile alkoholu dostali na určených tocích jen vodáci. Vůdci evidovaných plavidel při jízdě pít alkohol nesmí. Přesto na to loni doplatili dva kapitáni.

Policisté ale kontrolují také způsob plavby. Ten nesprávný může vyvolat poměrně velké vlnobití, na které se těší na břehu zejména děti. Jenže plavci se kvůli němu mohou dostat do potíží a vlny navíc také devastují břehy. Mohou dokonce poškodit odstavené lodě. „Loni jsme dostali oznámení od majitele jednoho z ukotvených hausbótů, že neukázněný lodivod způsobil velké vlnobití, v jehož důsledku oznamovateli spadla televize a rozbila se,“ potvrdil David Bernard.

Od června dopravní opatření

Kvůli dodržování správného způsobu plavby začne na Slapech a také na Orlíku od 15. června až do poloviny září platit dopravní opatření jako loni. Půjde o povinnost plavby v takzvaném výtlačném režimu. To pro znamená, že do vzdálenosti 50 metrů od břehu musí lodě jet rychlostí nejvýš 10 kilometrů za hodinu. Na Slapech se to bude týkat dvou značených úseků v celkové délce téměř 12 kilometrů, na Orlíku v úseku dlouhém 2,1 kilometru kolem hradu Zvíkov.

„Právě nedodržení této normy a jízda ve skluzu, tedy velkou rychlostí, byla loni nejčastějším přestupkem, který jsme řešili. K velmi častým ale patří také akrobatické jízdy skútrů a skákání přes vlny tam, kde se to nesmí,“ dodal vedoucí Poříčního oddělení Slapy.