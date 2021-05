„Voticko nepřišlo o žádný pravidelný spoj, který by byl v provozu celoročně, tedy včetně prázdnin. Jsem rád, že cestujícím tak zůstala nadále možnost cestovat v rámci regionu nejen do zaměstnání, ale také zejména na nákupy a k lékaři,“ připomněl starosta Votic Jiří Slavík.

Jinde dopadli hůře. Do odvolání byl zastaven provoz na lince spěšných vlaků na trase Tábor – Olbramovice – Benešov. V provozu dál zůstávají jen vlaky vedené v celé trase z Prahy do Tábora. Redukovaný je i počet osobních vlaků na páteřních linkách do Prahy, ale osobních vlaků Benešov – Tábor a Olbramovice – Sedlčany se opatření nedotklo.

„Náklady na provoz na železnici jsou až trojnásobné proti autobusům. Myslím si, že i nadále je prostor pro redukci tam, kde je nabídka na současnou dobu předimenzovaná,“ dodal starosta.