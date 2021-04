Jeho Magdalenka zamířila do třetí třídy a Vojtíšek zase do mateřinky. „Vůbec se nedá říci, kdo z nás se těšil víc,“ přiznal. „Děti se těšily na paní učitelky a spolužáky a my jsme zase rádi, že se rodina konečně vrátí do trošku normálního režimu,“ dodal Jan Kratzer.

Doručili testy domů

Aby to tak mohlo být, udělal ředitel poříčské školy Radim Navrátil všechno pro to, aby tento školní den do puntíku klapnul. Nakoupil i antigenní testy navíc a doručil je přes víkend rodinám školáků. Děti i rodiče si tak mohli vyzkoušet, co je čeká v pondělí.

Rodiče mají právo se testování svých dětí účastnit. Ovšem právě to po zkušenostech z prvního školního dne vnímá ředitelka Základní školy Týnec nad Sázavou Barbora Hanáková jako kontraproduktivní. Připomněla totiž, že v případě, že by u testování rodiče nebyli, proběhlo by podle jejího názoru vše hladce.

„Kdyby děti neslyšely od rodičů: neboj se, to bude dobré. Zvládaly by to lépe a byly by v pohodě. Na druhou stranu chápu obavy rodičů z něčeho nového,“ přiznala Barbora Hanáková. „Jsme šťastní, že jsme zase ve škole a to i za podmínek, jaké jsou,“ přiznala ředitelka a pochválila kolegy za to, jak zvládli první školní den. „Měli jsme obavy, ale ty nenaplnily. Navíc všechny testy dopadly také dobře. Doufám, že to tak bude trvat i dál,“ přeje si ředitelka a upozornila, že samotné testování zabralo celou jednu vyučovací hodinu.

Žáci dohání skluz

Na rozpacích včera byli také v benešovské Základní a Mateřské škole Na Karlově. „Byli bychom samozřejmě raději, kdyby do školy chodily všechny děti najednou,“ uvedl ředitel Svatopluk Česák. „Doufám, že docházka vydrží alespoň v rámci tohoto školního roku. Musíme dohnat skluz, který žáci nabrali,“ doplnil ředitel.

Jak vypadá v některých rodinách rotační výuka, popsala Lída Jíšová z Týnce nad Sázavou. Její starší dcera Kateřina je žačka páté třídy a do školy nastoupila v pondělí ráno, zatímco mladší Karolína, půjde do třetí třídy až za týden.

„Holky se do školy strašně těšily. Měly tam jít obě, ale bohužel nám výuku rozdělili,“ popsala situaci maminka Lída a připomněla, že střídavá docházka dcer do školy by byla problémem v případě, že by rodina neměla hlídání. „Tento týden to zvládne manžel a pak mladší dceru pohlídá babička,“ sdělila Lída Jíšová ale přiznala, že moc nevěří tomu, že se situace v dohledné době vrátí k normálu.

„Mám takový pocit, že už to takhle zůstane do konce června. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby děti mohly zase normálně chodit do školy jako dříve,“ dodala.