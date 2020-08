Jak bude vypadat výuka v novém školním roce? To teď přesně neví ani ředitelé. Opatření kvůli druhé vlně koronaviru totiž vláda mění jako na běžícím pásu. I tak se vedoucí kantoři znovu zamýšlejí nad tím, jak by to vypadalo, kdyby se znovu učilo distančně.

Gymnázium Benešov. | Foto: Deník / Zdeněk Kellner

Žáci i kantoři by se schovali do svých domovů a komunikovali by pomocí počítačů. Zatímco na jaře to byl proces dobrovolný, nyní má být povinný, nařízený zákonem. „Doufám, že k tomu nedojde, i když bychom na to byli tentokrát lépe připraveni,“ uvedl ředitel Gymnázia Benešov Roman Hronek.