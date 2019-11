„Ke stávce se nepřipojíme,“ potvrdil v pondělí 4. listopadu ředitel největší vlašimské Základní školy (ZŠ) Vorlina Petr Jíša s tím, že se o postoji školy ještě dozví také rodiče školáků. ZŠ Vorlina se k protestu nepřipojí především ze dvou důvodů – kvůli narychlo svolané akci a pak také samotným penězům.

Zainteresované strany, tedy především ministerstva o situaci ve školství ví a podle vlašimského pedagoga, je vždy lepší upozorňovat na problémy kvalitou zdola. „Pak jsou požadavky uznatelnější. My se snažíme kvalitu vytvářet, abychom nemuseli někde stávkovat,“ tvrdí Jíša.

Současně připomněl, že s platy kantoři na Vorlině mohou být spokojeni. To ale neznamená, že by nemohli být odměňování lépe. „Jako ředitel ale nepodporuji, aby se zvyšoval tarif na úkor nenárokové složky platu, jak to prosazují odbory,“ vysvětlil lídr ZŠ Vorlina a současně připomněl, že kvalitnější práci učitelů růst odměn nezaručí.

„Toho se docílí rozvojem učitelů a vytvořením podmínek k tomu. Když jsme dříve učitele poslat na školení, musel jsem za ně platit dvojnásobek platu. Nyní je situace jiná a rozvoj kantorů může být větší,“ dodal Petr Jíša.

Ke stávce se nepřipojí ani Základní škola ve Voticích. Na otázku proč, ředitelka Marcela Kratochvílová stroze odvětila: „Nepřipojíme se a to je vše, co vám řeknu.“

V době vzniku tohoto textu o účasti nebo neúčasti při středeční stávce kantoři z benešovské ZŠ Na Karlově neměli jasno. „Zatím se o účasti při stávce jedná,“ potvrdil ředitel Svatopluk Česák. „Čekáme na stanovisko odborů, kterým se pak budeme řídit,“ dodal.