Proto nejen školy benešovské, ale také ty ve Vlašimi ustoupily od klasických zahajovacích ceremoniálů. Ty spočívají ve vítání prvňáčků v jejich třídách za přítomnosti rodičů či prarodičů. Třídy vždy po prvním zvonění doslova praskaly ve švech. Pokud by však k takové ceremonii mělo dojít dnes, v žádném případě by nebylo možné dodržet ani minimální rozestupy mezi přítomnými. „Proto se zahájení školního roku uskuteční vůbec poprvé na hřišti,“ potvrdil Petr Šedivý, ředitel benešovské Základní školy Jiráskova.

Také v největší benešovské Základní škole v Dukelské ulici, do jejichž tříd usedne 960 dětí, nepočítají s klasickým zahájením roku v učebnách. „Doufám, že vyjde počasí, abychom mohli být před hlavním vchodem. Máme tři první třídy, takže se do prostoru vejdou nejen prvňáčci, ale i rodiče,“ řekla v pondělí ředitelka školy Hana Procházková.

Ani případný déšť by neměl zhatit slavnostní okamžiky, na které se těší všichni malí žáčci i jejich rodiče. Pro „mokrou“ variantu mají ve škole prostory v tělocvičně, kde hrají své zápasy II. ligy basketbalisté BC Benešov. Rodiče by tam usedli do hlediště a děti by zůstaly na palubovce.

Ale ani první školní den starších žáků v Dukelské ulici nebude standardní. Kvůli jarnímu nouzovému stavu neodevzdávaly učebnice. To udělají netradičně až dnes. Zítra pak dostanou učebnice nové. „Nebude to lehká situace. Jsme ale připraveni. Máme dezinfekci i karanténní místnost. Problémem však může být družina, kde se děti budou potkávat mezi ročníky,“ upozornila ředitelka.

Škola je připravena i na možnost, která může nastat, kdyby se situace kolem koronaviru zhoršila, byla opět vyhlášena karanténa a pedagogové by se museli opět přeorientovat na distanční výuku. „Budeme připraveni i materiálně. Dostaneme od ministerstva přes milion korun na nákup počítačů nebo třeba webkamer. Kvůli tomu vypíšeme výběrové řízení na jejich dodavatele,“ doplnila ředitelka školy Hana Procházková s tím, že v případě, kdyby škola nestihla koupit techniku včas, byla by schopna ji žákům i zapůjčit.