Vzhledem k tomu, že učitelé mají na konci prázdnit takzvaný přípravný týden, tedy už do svého zaměstnání docházejí, jsou v ohrožení všichni, kteří s infikovaným přišli do styku. Proto hygienici nařídili karanténu jak pro rodinné příslušníky, tak pro celý pedagogický sbor.

Karanténa by měla skončit 9. září. „Pokud dobře dopadne druhé testování a jeho výsledek bude negativní, od 10. září by mohla běžná výuka začít,“ dodala mluvčí.

Podle ředitelky školy Romany Kolářové jsou kantoři z nečekaná situace smutní. „Těšili jsme se na zahájení školy, všechno už máme připravené a nikdo z nás nechce zůstávat doma,“ uvedla a potvrdila, že pokud budou u všech pedagogů 9. září testy negativní, zahájí výuku hned následující den.

Už nyní ale budou učitelé se žáky komunikovat a dávat jim drobné úkoly prostřednictvím počítačů. „Nebude to ale jednoduché. Máme spoustu nových dětí, s nimiž jsme se ještě ani neviděli a nemáme je zanesené do systému. Během karantény budeme z domovů dělat to, co bychom dělali, pokud bychom normálně docházeli do práce,“ dodala Kolářová.