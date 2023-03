Obědy žákům, ale také cizím strávníkům vaří soukromá firma. Ta pochopitelně zohledňuje při vaření cenu surovin a také energií, které k tomu potřebuje. „Za poslední rok šly hodně nahoru ceny potravin a nejvíce to pociťujeme u kuřecího a hovězího masa,“ potvrdila Petra Randová ze struhařovské firmy Terad školní jídelna, která v černoleských školách vaří.

Vliv na tuto skutečnost měla podle ní zejména rostoucí cena dopravy a energií. Právě proto firma už od začátku školního roku zvedla ceny obědů. „Pro studenty se cena hlavního jídla s polévkou z loňských 65 korun zvedla na 80 korun, pro cizí strávníky je nyní základ 95 korun,“ potvrdila.

Základní hlavní jídlo stojí zaměstnance školy a žáky činí 80 korun. Dalších 15 korun zaplatí za polévku. Další tři nabízená jídla jsou včetně polévky za 95 korun. Cizí strávníci platí 95 korun jen za hlavní jídlo, pokud si dopřejí i polévku, připlatí dalších 25 korun.

Ani zvýšení ceny obědů však počet strávníků nesnížilo. Cenu, kterou ale zaplatí studenti, tvoří několik položek. „Žák za stravenku na oběd v hodnotě 95 korun platí 42 korun. Dalších 33 korun ceny tvoří režijní náklady dodavatele obědů a dotace zřizovatele, jímž je Středočeský kraj. Naše škola pak doplácí 20 korun,“ vysvětlila ředitelka ISŠT Jana Fialová.

Také v benešovské Školní jídelně při ZŠ Jiráskova, kde se kromě tamních žáků stravují i studenti gymnázia, platí od začátku nového školního roku nové ceny obědů. „Od 1. září došlo ke zdražení cen obědů pro žáky od 7 do 10 let na cenu 33 korun,“ potvrdila ředitelka Školní jídelny Jiráskova Blanka Zemanová.

Ceny ale nezůstaly stejné ani u starších dětí. Těm ve věku 11 až 14 let se cena obědu prozatím ustálila na 35 korunách a u žáků od 15 let výš je pak ještě o čtyři koruny vyšší. Pro žáky příznivé ceny zůstávají zachované díky dotaci zřizovatele školy.

I v této školní jídelně vytvářejí část zisku cizí strávníci. Ti nyní za oběd platí 85 korun, což je o pětikorunu více než v loňském školním roce. U žáků je nárůst tříkorunový. Stejně k cenotvorbě přistupují také v další benešovské školní jídelně u ZŠ v Dukelské ulici.

Ve vlašimských školních jídelnách u ZŠ Vorlina a ZŠ Sídliště platí od 1. září žáci od 7 do 10 let dotovaný oběd v hodnotě 28 korun. Děti od 11 do 14 let hradí o tři koruny víc a patnácti a víceletí pak platí 33 korun. Cizí strávníci ve vlašimských školních jídelnách zaplatí za oběd 80 korun.

Ke školním jídelnám, které od začátku nového školního roku 2022/2023 nepřistoupily ke zvýšení ceny obědů, patří na Benešovsku Týnec nad Sázavou. „Do limitu se vejdeme. Nový rozpočtový rok nám začíná až v lednu, proto zatím i vzhledem ke zdražování surovin, nejen potravinářských, ale také plynu a elektřiny nevíme, jak moc to s cenami zahýbe,“ připomněla ředitelka týnecké školní jídelny Jana Malinová.