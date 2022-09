„Od prvního září dojde ke zdražení cen obědů a to pro žáky od 7 do 10 let na cenu třiatřicet korun,“ potvrdila ředitelka Školní jídelny Jiráskova Blanka Zemanová.

Ceny se zvýšily také pro další věkové kategorie strávníků. Rodiče dětí od 11 do 14 let zaplatí o dvě koruny více než mladší žáci a patnáctiletí a starší pak mají nově oběd za 39 korun. Všechny tyto stále příznivé ceny se daří držet s dotací zřizovatelů škol.

Víc, 85 korun, ve školní jídelně zaplatí cizí strávníci. Na obědy tam chodí řada zaměstnanců z okolí, ale také důchodci. Z toho důvodu jídelna strávníky, kteří za obědy platí inkasem, vyzvala, aby si limit navýšili na tisíc korun.

Naprosto stejnou cenovou politiku ctí také další benešovská školní jídelna u největší ZŠ v Dukelské ulici. V benešovských školních jídelnách se tak ceny proti loňsku zvýšily u dětí o tři koruny a u cizích strávníků o pětikorunu.

Změny hlásí i základní školy ve Vlašimi – Sídliště a Vorlina. V první jmenované budou mít od 1. září žáci od 7 do 10 let dotovaný oběd za 28 korun. Jedenácti až čtrnáctileté děti se nají za 31 korun a v nejstarší kategorii – patnáctiletých a starších bude oběd za 33 korun. Cizí strávníci zaplatí 80 korun.

Jiné, ale také dotované ceny, zaplatí strávníci ve ŠJ Vorlina. Děti v tamní mateřské škole budou mít celodenní stravování za 42 korun a takové budou využívat i děti od 7 do 10 let. Jejich rodiče však zaplatí o pět korun více. Obědy bude mít nejmladší kategorie žáků ZŠ za 26, další dvě věkové kategorie budou mít pak jednotnou cenu 35 korun. Cizí strávníci ve Školní jídelně Vorlina hradí od nového školního roku plnou cenu stravného včetně zisku a DPH.

„Při závodním stravování se na úhradě podílí také jejich zaměstnavatelé dle konkrétních smluv uzavřených se Školní jídelnou,“ vysvětluje vedení jídelny. Cizí strávníci tak zaplatí 83 korun a stejná cena platí i pro ty z domovů seniorů.

Pomoc k obědům

Podle organizace Women for women, která ke stravě pomáhá i dětem z ekonomicky slabších rodin z Benešovska stojí za rostoucími cenami obědů ve školních jídelnách stoupající cena potravin.

„Jídelny od začátku roku zvedly ceny v průměru o třetinu, a tak přibývá rodičů, kteří si nemohou dovolit svým dětem obědy ve škole zaplatit. A právě takovým rodinám pomáháme už od roku 2013,“ připomněla Ivana Tykač, zakladatelka obecně prospěšné společnosti Women for women. Ta loni podpořila devět a půl tisíce žáků.

„Téměř tři tisíc žáků přibylo v období březen až květen, což je nezvyklé, protože vlastně tuto dobu už většina žáků zaplacené školní obědy až do konce školního roku samozřejmě má,“ uvedla na ČT24 Ivana Tykač.

Týnec nad Sázavou

Mezi výjimky na Benešovsku, které i přes popisované problémy se zdražováním potravin ceny obědů ponechávají na úrovni minulého školního roku, patří Školní jídelna Týnec nad Sázavou. Potvrdila to její ředitelka Jana Malinová.

„Do limitu se vejdeme,“ vysvětlila zachování ceny poledního jídla s tím, že nejmladší strávníci zaplatí 29 korun, ti do čtrnácti let o dvě koruny více a nejstarší žáci pak 33 korun. Cizí strávníci pak zaplatí 80 korun za oběd.

„Nový rozpočtový rok nám začíná v lednu, proto zatím i vzhledem ke zdražování surovin, nejen potravinářských, ale také plynu a elektřiny nevíme, jak moc to s cenami zahýbe,“ přiznala Malinová. „Není vyloučeno, že u cizích strávníků dojde k úpravě ceny ještě během letošního roku, jisté je jen to, že to nebude od září,“ dodala.

Votice

Jako v Týnci to ale nebude ani v ZŠ a MŠ Votice. Tam jídlo pro děti nepřipravuje městská příspěvková organizace, ale firma Scolarest. Ta strávníkům oznamuje, že „z důvodu zachování pestrosti a skladby jídel, svačin a z důvodu zvyšujících se cen surovin upravuje ceny obědů a svačin pro žáky v ZŠ a MŠ Votice od 1. září.“

V MŠ budou děti od 2 do 6 let platit za polopenzi 34 korun, menu pak vyjde na 43 korun. Sedmileté pak polopenze vyjde na 37 a menu 46 korun.

Pro žáky ZŠ platí nový ceník menu ve Voticích takto: děti 6 let – 25 korun, 7 až 10 let – 30 korun, 11 a více 33 korun.

