Školní jídelny v Benešově si uchovají svou autonomii

Benešov – Zůstanou tak, jako dříve tři malé, samostatné, příspěvkové organizace města nebo vznikne jedna velká společnost Školní jídelna Benešov? Právě tahle otázka v uplynulých měsících hýbala myslí kuchařek, rodičů žáků i strávníků z řad obyvatel.

Školní jídelna v benešovské Jiráskově ulici.Foto: Deník / Kellner Zdeněk

„Mělo by to zůstat tak, jak je,“ uvedla žena, které se v prostředí stravování v Benešově pohybuje, ale vzhledem k tomu, že není oprávněna podávat informace, sdělila svůj názor jen pod slibem anonymity.

V Benešově jsou, a jak to podle vyjádření starosty města Petra Hostka vypadá, také zůstanou, tři školní jídelny. Jsou to samostatné subjekty, příspěvkové organizace města poskytující službu především žákům základních škol. Fungují u ZŠ Dukelská, ZŠ Jiráskova a ZŠ a MŠ Na Karlově. Benešovská radnice hodlala snížit náklady na provoz jídelen, proto uvažovala o jejich sloučení. To nakonec nepřijde. Alespoň ne v podobě jedné velké organizace s jedním vedením.

„K mému velikému překvapení průzkum a zkušební provoz, který jsme v jídelnách během několika měsíců dělali, dopadl tak, že bude dobré zachovat určitou autonomii jídelen. A to já naprosto respektuji,“ řekl starosta Benešova Petr Hostek.

A tak jediná změna přijde v podobě zásobování jídelen. Přesněji se jedná o jednotné nakupování surovin za stejnou cenu. V minulosti měla například jídelna Na Karlově, nákupní ceny o poznání vyšší. U některých surovin dokonce násobně, než zbylé dvě organizace. „Proto už nebude možné, aby ředitelky objednávaly zboží tam, kde chtěly,“ připomněl starosta.

Město teď připravuje soutěž na dodavatele, který bude mít s jídelnami rámcovou smlouvu a díky odebranému množství, by nákupní cena surovin měla jít dolů. „Veřejnou soutěž vyhlásíme do konce listopadu,“ uvedla Helena Kaňková, vedoucí Odboru rozvoje města a správy majetku s tím, že tendr bude s vítězem uzavřený na dva až čtyři roky.

Přes tento jednotný nákup si každá z jídelen bude moci sestavovat dál své vlastní menu. Případné potíže s dodávkou surovin potřebných pro to které jídlo, vyřeší podle starosty právě tendr a jeho časová platnost. Vítěz veřejné soutěže totiž bude přesně vědět, kolik, kdy a jaké suroviny má zavézt do té které jídelny. Jak dobře dodávku do tří provozoven skloubí, bude už jen na něm.