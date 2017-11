Školáci tvořili komiksy do celonárodní soutěže

Louňovice pod Blaníkem - Žáci 4. a 5. ročníku louňovické školy se zúčastnili sedmého ročníku komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět, který měl podtitul Soutěž nebo spolupráce.

Z komiksů, které se v soutěži sešly z celé České republiky, bylo nakonec vybráno necelých šedesát prací do užšího kola. „Mezi těmito vybranými komiksy je i komiks žáků z naší školy,“ poznamenala učitelka z louňovické školy Jarmila Klaudysová.



Jonáš Nekl, Sebastián Hřebačka a Marie Kábelová. To jsou malí výtvarníci, kteří se dostali do užšího výběru komiksové soutěže. Mezi nejlepší se ale kvůli hlasování diváků nedostali. Jejich tématem byl znečištěný oceán.

Soutěž se konala v rámci projektu Respekt nebolí, který patří pod vzdělávací program organizace Člověk v tísni. Letos dorazilo do soutěže celkem 309 prací od více než 550 malých tvůrců.