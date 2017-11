Skládku u Votic rozšiřují. Poslouží minimálně 8 let

Votice /FOTOGALERIE/ - Jedna z nejzásadnějších investic pro město Votice spěje jistě ke svému cíli. Skládka u Votic, která slouží pro Voticko, Vožicko a Sedlčansko se nyní rozšiřuje díky výstavbě dvou boxů. Práce se chýlí ke konci. Hotovo by mělo být do poloviny listopadu.

„Díky výstavbě dvou nových boxů se bude moci na skládce uskladnit kolem 250 tisíc tun odpadu. Dosavadní stav byl jen něco přes 20 tisíc tun odpadu. Tato kapacita by měla sloužit pro dalších asi deset let, v případě, kdy bude zachován dosavadní návoz na skládku,“ řekl ředitel a jednatel společnosti Compag Votice Jiří Kymla.





Jestliže by se dovážený objem odpadu navýšil, vybudovaný prostor na skládce by postačil na dalších osm let.



Práce na výstavbě dvou boxů započaly na začátku září. V prvotních chvílích se ale musela stavební firma potýkat s problémy. „Nejtěžší byla překládka optického kabelu, jelikož je vedený v navýšeném terénu. Nakonec byl přerušen a veden jinde,“ doplnil starosta Votic Jiří Slavík.

Při kontrolních dnech, které se konají každých čtrnáct dní, ale nebylo ani jednou zjištěno pochybení, proto se mohlo s projektem pokračovat až do nynějších dnů. Nyní se budou vytvářet nutné komunikace a následně se bude vyrovnávat terén. Celkem rozšíření skládky stálo přes 17 milionů korun, což je znatelně méně než při budování prvního boxu v roce 2008. Ten tehdy stál kolem 30 milionů korun.



Při budování boxů samozřejmě provozovatelé také myslí na bezpečnost. Aby neunikaly nebezpečné látky z odpadků do podzemních vod, vše chrání fólie i monitorovací zařízení.