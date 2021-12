„Už nyní vozíme odpad na skládku do Votic,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský ve čtvrtek 9. září. „To, co se do Přibyšic vozí je materiál vhodný na rekultivaci skládky,“ dodal.

O kolik korun se kvůli transportu odpadků do dvacet kilometrů vzdáleného úložiště zvýší cena likvidace domovního odpadu ale zatím rozhodnuto není. Technické služby Benešov, jejichž automobily odpadky svážejí, podle místostarosty nyní připravují kalkulaci. Z ní bude město Benešov vycházet při tvorbě poplatku na následující rok.

Cena za likvidaci odpadu, byť se o to stará jedna firma, je v každém sídle jiná. Například v Benešově letos platí každý obyvatel za rok 720 korun. To je ale o dost méně, než v deset kilometrů vzdálením Týnci nad Sázavou. Každý z tamních obyvatel totiž za tok zaplatí 950 korun.

Některá sídle se ale se situací nechtějí jen tak smířit a hledají proto vlastní cestu „kam s ním?“ Patří k nim například Bystřice, která má sice vysoutěženého dodavatele služby do března 2022, ale chce a půjde vlastní cestou dokonce možná ještě dříve. „Máme dva kukavozy a jsme už od ledna připraveni si odpad do Votic vozit sami,“ uvedl bystřický starosta Michal Hodík.

Jiné obce si, stejně jako to dosud dělala i Bystřice, dodavatele likvidace odpadu musí v rámci zákona soutěžit.

„U nás je to snadnější. Technické služby jsou naše firma, proto nemusíme soutěžit nového dodavatele této služby,“ vysvětlil Roman Tichovský, ale nepředpokládá, že by „odtržení“ Bystřice mělo zásadní vliv na cenu likvidace odpadků v Benešově a už vůbec ne, že by odstředivá tendence „zasáhla“ více sídel. „Pravděpodobně by to spíš znamenalo, že by technické služby zrušily jedno auto a propustily jeho posádku, pokud by pro ni neměly práci,“ míní komunální politik.

V souvislosti s ukončením ukládání odpadků do Přibyšic připravuje Benešov vznik nového sběrného místa. Tam by kukavozy přivážely odpad, který by se na místě dotříďoval a slisovaný pak odvážel do spalovny. První místo, které měl Benešov vytipované, ve své městské části Mariánovice, ale nejspíš „neklapne.“

Obyvatelé tamních nových rodinných domů se postavili proti. Obávají se hluku, prachu, exhalací z aut a zápachu z odpadu. Benešov proto nyní jedná s majiteli dalších pozemků vhodných pro vznik sběrného místa. Kde leží, ale zatím radnice nechce, i kvůli situaci, která se strhla v Mariánovicích, říci. „Není to nic tajného, jen jednání ještě neskončila. Všechny záležitosti vzniku budou samozřejmě veřejné. Jinak to ani nejde,“ dodal Roman Tichovský.