„Občané sice třídí více, ale odpadů v rámci republiky přibývá,“ tvrdí ředitel svazku obcí Ekoso Roman Farion při pohledu do statistické ročenky. „Jediný občan tak ročně vyprodukuje 380 kilogramů odpadu zatímco ještě před pěti lety to bylo jen 347 tun,“ dodal. Své statistiky si vede také Ekoso. Z městysu Čechtice do konce září přivezly kuka vozy na skládku o osm tun odpadků méně, než za stejné období loňska. Ještě lépe je na tom samotný Trhový Štěpánov . Ten letos uložil o 495 tun odpadků méně.

Odpadu přes třídění někde prostě neubývá

Jenže další dvě velká sídla loňskou produkci odpadků překročila. Zruč nad Sázavou na Kutnohorsku, která do Štěpánova, podobně jako dalších 46 sídel obcí sdružených ve svazku obcí Ekoso odpad vozí, o 20 tun. Město Vlašim vyprodukovalo už dokonce o 121 tun odpadků více. „Domnívám se, že je to odrazem naší konzumní společnosti. Lidé nakupují stále více zboží a přes třídění odpadu neubývá. Jsou ale ti, kteří zásadně netřídí a procento takových lidí není nevýznamné,“ míní Roman Farion.

Skládka v Trhovém Štěpánově:

Zdroj: Zdeněk Kellner

Přiznává přitom, že odpad, který vozidla na skládku přivezou, projde uvnitř speciálního automobilu lisováním a takový odpad už na místě i z kapacitních důvodů nelze dál zpracovat tříděním. Také proto je fenoménem, z něhož problémy celého odpadového hospodářství a mizejícího místa pro ukládání vyplývají to, kolik odpadu na skládkách končí.

Některé země neskládkují vůbec

„Je to až sedmačtyřicet procent odpadu. Jen asi šestnáct procent odpadků se využívá v energetice a dvanáct procent se jako bioodpad kompostuje. Samotná recyklace pak dosahuje zhruba čtvrtinu množství veškerého odpadu,“ sdělil Farion a v kontextu s tím připomněl, že v západní Evropě jsou některé země, které už vůbec neskládkují. Patří k nim například Švýcarsko, Německo nebo Rakousko.

Stavba mostu u Vindušky skončila, trasa z Votic do Vlašimi je opět průjezdná

K tomu podle Romana Fariona chce směřovat také Česko. To konečný zákaz skládkování stanovilo nejprve na rok 2024, později posunulo na rok 2030. A právě do té doby ve Štěpánově chtějí mít dostatek místa na skládce pro členské obce Ekosa. V současné době svazek provozuje třetí etapu skládky. Byla otevřena v roce 2018 a ročně na ní přibývá pětadvacet tisíc tun odpadků.

Bude hůř

„Pociťujeme ale velký tlak ukládat odpady právě u nás ze strany dalších subjektů ze širšího okolí, například Benešova, který už skládku u Přibyšic uzavřel,“ uvedl ředitel s tím, že stejnou záležitost řeší také druhá „okresní“ skládka ve Voticích. Právě kvůli ochraně kapacity skládky pro členské obce už Ekoso žádné nové smlouvy s velkými „dodavateli“ neuzavírá.

Video, foto: V Choceradech uctili 28. říjen i lampiónovou procházkou obcí

Podle Fariona přesto bude hůř. Nejen kvůli vzrůstající produkci odpadu, ale také vzhledem k tomu, že dosud chybí zpracovatelský průmysl nebo zařízení pro energetické využití odpadu. Přes to všechno by obce svazku Ekoso měly do Trhového Štěpánova vozit odpad do roku 2027. Poté bude zprovozněna čtvrtá, závěrečná etapa skládky. I ji nakonec čeká rekultivace. Podobně jako první a druhou etapu. Tam už se téměř nedá poznat, že stromy, keře a tráva bují na obrovských hromadách odpadků.