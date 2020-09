Někdejší skatepark s plechovými rampami stojící na asfaltovém hřišti mezi střední zemědělskou školou a její sportovní halou Bios, uvolnil místo pro potřebnější zařízení - Mateřskou školu U kohoutka Sedmipírka. Nový skatepark za použití jiných materiálů plánuje radnice na východní straně města, v lokalitě Na Sladovce.

„Skatepark bude mezi dětským dopravním hřištěm a podnikatelským skladovým areálem. V současnosti místo využívá jako skladiště kabelů firma, která v Benešově buduje telekomunikační a datové sítě,“ připomněl místostarosta Roman Tichovský.

Kdy se začne stavět není úplně jasné. Jak místostarosta potvrdil, letos to určitě nebude. Akce totiž dosud ani nebyla zařazena do rozpočtu. To svým způsobem vyhovuje lidem, kteří žijí v rodinných domech nedaleko zamýšleného sportoviště. Už loni sepsali petici, jejímž základem byl protest proti vzniku skateparku.

„Obáváme se především hluku a tušíme i další negativa,“ shrnul signatář petice Libor Hubáček. K tomu by podle vedení města docházet nemělo. Už zejména proto, že prvky, na nichž „skejťáci“ budou předvádět svou ekvilibristiku, nebudou z ocelového plechu, ale betonu.

„Petici jsme řešili v rámci žádosti o vydání stavebního povolení. Stavět by se tak mohlo už napřesrok, ale kvůli všem těm událostem kolem koronaviru není jasné, jestli právě na tuhle akci budeme mít peníze, kolem dvou a půl milionu korun,“ řekl Roman Tichovský.

Hluk, který by se mohl šířit do okolí areálu a to nikoliv od koleček na rampách, ale od samotných uživatelů, by měl eliminovat režim, který na hřišti město zavede.

„Bude to tak, že parta, která má zájem areál využívat si založí spolek a s ním bude mít město smlouvu o výpůjčce,“ vysvětlil komunální politik. „Jejich pověřený člověk pak bude odpovědný za úklid areálu a také případný hluk. Areál nebude úplně volně přístupný, navíc ho pohlídá také bezpečnostní kamera napojená na strážníky,“ ujistil Roman Tichovský.

Jak oblíbené jsou outdoorové aktivity, tedy ty, které se odehrávají pod širým nebem mimo sály tělocvičen, dokládá už existující část relaxačního areálu Sladovka. Parkourové hřiště nebo pump driving jsou prakticky každé odpoledne plné uživatelů.