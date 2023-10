Na takových plochách by příliš řídký, tedy tekutý beton, vzhledem k přitažlivosti zemské, držel v požadované poloze těžko. Beton, který si nechávají podle svého receptu namíchat zhotovitelé benešovského sportoviště v betonárně u Mariánovic, se na určené místo dostává za pomoci betonpumpy. Tedy stříkáním. Pak ale nastupuje lidská síla a především zručnost. Muži do rukou berou hladítka a to, jak kvalitní, rozuměj hladký povrch skateboardingové kolbiště bude mít, už záleží čistě na jejich pečlivosti. Aby bylo vše jak má být, bdí nad vším, co se na stavbě děje, Čeněk Vomáčka, stavbyvedoucí firmy Mystic Constructions, která zvítězila ve dvakrát opakované benešovské veřejné soutěži.

Betonáž skateparku v Benešově:

Zdroj: Zdeněk Kellner

„Všechno si předem musíme připravit tak, aby se to povedlo hned napoprvé. To platí zejména o betonáži. Nějaká následná oprava už prakticky není možná,“ vysvětlil Vomáčka. Také proto při aplikaci betonu hlasitě udílí pokyny a prudce gestikuluje směrem ke kolegům pracujícím za horní hranou takzvaného bazénu. Ideální by bylo všechny prvky skateparku „vylupnout“ najednou. To ale pochopitelně není možné. Betonáž proto postupuje každý den o další metry.

Beton z předešlého dne už je ale natolik zavadlý že je možné ho do roviny zaříznout. Tím se vytvoří ideální hrana a situace pro co možná nejhladší napojení jednotlivých částí ploch. Po těch se už na konci roku budou prohánět vyznavači adrenalinové zábavy. Stavba skateparku s výměrou 1282,5 m² musí být dokončena do závěru roku. To proto, aby investor, město Benešov, splnil dotační podmínky a získal finanční podporu. Jinak by za dílo město zaplatilo 11,673 milionu korun včetně DPH.