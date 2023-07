Nejprve v době koronakrize nedokázala radnice sehnat firmu, která by zakázku za původně čtyři miliony korun realizovala. Jednou se obě strany nedohodly na ceně, podruhé na termínu. Uchazeč o zakázku městu nabídnul dokončení o rok později, než požadoval Benešov. Právě proto město také vypsalo celkem tři veřejné soutěže. Pokaždé ale za vyšší cenu. Zatímco na začátku záměru Benešov zhotoviteli skateparku nabízel čtyři miliony, postupně vylezla až na sedm milionů. I přes nepříznivý vývoj ceny materiálů a práce a potažmo celé zakázky, Benešov nakonec našel dodavatele a uzavřel s ním smlouvu o dílo.

„Jenže ani po roce, kdy tuto smlouvu máme, se stále nestaví,“ přiznal Roman Tichovský. „S dodavatelem se stále pereme, protože ho potřebujeme dostat do Benešova, aby zahájil stavbu,“ dodal. Také proto nervozita na radnici stoupá a stále častěji se tam hovoří o vypovězení smlouvy. Jenže do tak radikálního kroku se Benešovu nechce. Jeho představitelé si moc dobře pamatují, jak složité bylo firmu, která je schopna požadované sportoviště postavit, vůbec sehnat. Navíc by při takovém kroku hrozilo i další zvýšení ceny díla.

Čas se krátí

„Už jsme zhotovitele několikrát vyzývali, ale zatím marně,“ dodal místostarosta. „Pokud sem firmu nedostaneme a budeme nuceni smlouvu vypovědět, víme, že nikoho jiného neseženeme, protože nikdo jiný není k mání,“ vysvětlil. Také proto Benešov projevuje dosud nepoznanou benevolenci a dál bez radikálního řezu čeká na zázrak. Moc času mu ale nezbývá. Na skatepark získal dotaci a její plnění musí doložit do letošního podzimu. Pak o finanční podporu přijde.

Podle ujednání měl zhotovitel zahájit stavbu v květnu a budování by nemělo trvat déle než tři měsíce. Tím by dotační podmínky neměly být překročeny. „Věříme, že firma začne stavět na začátku července,“ dodal místostarosta Jakub Hostek. Stavební plocha vedle dětského dopravního hřiště má 1 282 metrů čtverečních. „Design skateparku splňuje požadavky současného trendu skateboardistů a obsahuje také streetovou část. Navrženému street parku dominují překážky, které známe z pouličního prostředí jako jsou různě vysoké a dlouhé sjezdy, schody, zábradlí, zídky, lavičky či obrubníky,“ uvedla Aneta Malá z odboru investic.

Skatepark bude obsahovat různě veliké a tvarově členité plochy výškově dělené schody opatřené zábradlím. Po stranách budou různě široké opěrné zídky. Areál skateparku bude oplocen, osvětlen a pod dohledem bezpečnostních kamer.