Shánění firmy byl problém

Skatepark, tedy sportoviště pro vyznavače prkének na kolečkách v Benešově už řadu let chybí. Ten původní, vybudovaný s přispěním peněz z Ministerstva vnitra v rámci prevence kriminality, stál na vyasfaltované ploše u haly Bios v mezi Zdroj: Jan LakomýStřední zemědělskou školou a Mateřskou školou U kohouta Sedmipírka. Kvůli takzvanému babyboomu, tedy velkému počtu nově narozených dětí Benešov skatepark obětoval výstavbě kontejnerové MŠ Na paloučku. Místo pro nový skatepark vybrala radnice na okraji města a umístění uhájila i přes protesty obyvatel tamních rodinných domů. Ale to nebyl největší problém. Tím se ukázalo sehnání firmy, která by betonovou nehlučnou dráhu dokázala postavit. V době pandemie mělo dílo přijít na čtyři miliony korun, ale město stavebníka nesehnalo. Než Benešov našel firmu, která by byla schopná stavbu zvládnout, vypsal celkem tři veřejné soutěže. Více než rok se ale na místě budoucího sportoviště nic nedělo.

Hotovo by mělo být do tří měsíců

„S dodavatelem se stále pereme, protože ho potřebujeme dostat do Benešova, aby zahájil stavbu,“ přiznával na začátku letních prázdninTichovský. Nyní, jak se zdá, by neměl být v ohrožení ani termín, který je zapotřebí pro proplacení dotace, i když podle smlouvy měla stavba začít už v květnu.

Stavební plocha má 1 282 metrů čtverečních a samotné budování by mělo trvat zhruba tři měsíce. „Design skateparku splňuje požadavky současného trendu skateboardistů a obsahuje také streetovou část. Navrženému street parku dominují překážky, které známe z pouličního prostředí jako jsou různě vysoké a dlouhé sjezdy, schody, zábradlí, zídky, lavičky či obrubníky,“ popsala Aneta Malá z odboru investic MěÚ Benešov.