Výstavba skateparku v areálu Sladovka:

Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Postavit betonovou konstrukci pod širým nebem může však být doslova loterie. Čerstvý beton nesnáší silný déšť, velké horko a jeho budoucí kvalitě nenahrávají ani nízké teploty. „Snažíme se stavět skoro za každého počasí, ale v případě silného deště nebo nízkých teplot musíme betonáž odložit. Menší překážky před deštěm dokážeme přikrýt, ale betonáž velkých ploch musíme s ohledem na předpověď počasí dobře naplánovat a koordinovat i s betonárkou. Třeba v případě vysokých teplot je lepší betonovat až ve večerních hodinách a třeba i přes noc,“ vysvětlil.

Stavění skateparků je jako sochařina

Firma podle stavbyvedoucího nepoužívá klasický stavební beton, ale má vlastní recepturu. Pro beton sypaný i pro ten, nanášený stříkáním prostřednictvím tlakových hadic. Právě správná betonová směs je základem úspěchu. Podstatná část konstrukcí sportoviště není vodorovná, ale postavená v radiusu a přecházející až do vertikály. Pro představu tak vypadá například klasická rampa ve tvaru písmene U. „Nic se neodlévá do forem, ale všechno to je to ruční práce. Stroj nám pomůže až s vyhlazením povrchu,“ popsal Čeněk Vomáčka a potvrdil, že pro stavbu skateparku je nutná nejen zručnost, ale také zkušenosti.

Beton pro benešovský skatepark stavebníci nechávají míchat v provozovně Zapa beton v nedalekých Mariánovicích. „Při stavbě benešovského skateparku spotřebujeme odhadem přes tři sta kubíků betonu,“ tvrdí Vomáčka. Potvrdil také, že pokud to jde, budují se jednotlivé prvky v kuse, takříkajíc na jeden zátah. Bazénová část sportoviště je ale tak velká, že bez nasazení desítek pracovníků takový postup není možný. Firma proto má ověřené postupy, které umožňují přerušení prací a jejich pokračování následující den aniž by se prodleva negativně projevila na pevnosti konstrukce nebo kvalitě povrchu. „Všechno včetně armovacích sítí si předem musíme připravit tak, aby se to povedlo. Stavění skateparků je proto velice pracné, vlastně je to taková sochařina,“ pousmál se Čeněk Vomáčka.