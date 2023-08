Přetížený průtah městem

Získat radu od místních, kudy problémové míst objet? Marná snaha! Ani oni se čekání v kolonách nevyhnou. Ve městě, které přetížená silnice rozřezává na dvě nestejné části, mezi nimiž je občas kumšt i přejít, lokální znalost nepomůže. Kloudná objížďka neexistuje – jen doporučení pro řidiče, kteří jsou na dlouhé cestě, aby zvolili jinou trasu. To Deníku už v minulosti, během debaty v Jílovém u Prahy o chystané dostavbě dálnice, potvrdil i starosta Miličína Václav Karda (Pro Miličínsko).

„Po silnici na průtahu městem projíždí kolem 20 tisíc aut za den,“ konstatoval. Pravda, někdy jich je méně – ale pro víkendy nebo prázdniny to platí. Denní průměr podle posledního sčítání dopravy dosahuje 17 tisíc vozidel – přičemž z jedné pětiny jde o kamiony. Podle slov starosty mají občané dlouhodobě problém třeba dostat se za službami, k lékaři nebo do školy – a nezmění to ani nynější úpravy spojené i s přidáním přechodů pro chodce. „Stačit to nebude,“ míní Karda. Trvalé řešení prý přinese až dostavba dálnice.

Zakázky státu i od města

Aktuální práce na průtahu Miličínem mají trvat pětasedmdesát dní, sdělil Deníku Jiří Veselý z Ředitelství silnic a dálnic ČR. „V plánu je nejen opravit povrch, ale zároveň cestu přes město udělat mnohem bezpečnější pro všechny účastníky silničního provozu – chodce nevyjímaje,“ poznamenal. S konstatováním, že na příjezdu do města ve směru od Tábora i ve směru od Benešova vzniknou vybočovací ostrůvky a také dva nové přechody pro chodce. „Kromě toho vznikne na jižní straně Miličína nový odbočovací pruh v křižovatce s místní komunikací,“ upozornil Veselý.

Na zhruba 500 metrech vozovky procházející městem, kterou poznamenaly hloubková koroze a častými vysprávkami, dojde na odfrézování a položení nového asfaltového koberce. Zhruba by mělo jít o dvakrát tři tisíce tun materiálu. Dálniční ředitelství podle smlouvy zaplatí společnosti Strabag 22,9 milionu korun. Práce zde však budou provedeny ve vyšší hodnotě. Souběžně totiž zadalo zakázku i město, které nechává opravovat chodníky, chodníkové přejezdy ze silnice k budovám – a dojde také na opravu veřejného osvětlení i dopravního značení.