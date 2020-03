„Jednali jsme o tom v pátek dopoledne v krizovém štábu města a rozhodli, že od pondělí zůstanou školky zavřené a to až do odvolání,“ potvrdil benešovský starosta Jaroslav Hlavnička se tím, že vyšší stupeň, Bezpečnostní rada Obce s rozšířenou působností Benešov, bude o dalších postupech kvůli situaci vyvolané koronavirovou pandemií jednat v pondělí 16. března.

Zatímco do pěti benešovských mateřských škol s několika sty dětmi malí v pondělí nepřijdou, jinak to nejspíš budou mít zaměstnanci. V případě, že by zůstali doma kvůli překážce v práci, má zaměstnavatel právo mzdu snížit. Tak to však, alespoň v nejbližších dnech, nejspíš nebude.

„Učitelky nezůstanou doma, nařízení města se týká jen dětí,“ uvedla ředitelka benešovské MŠ Berušky v Táborské ulici Miroslava Kheková s tím, že zaměstnanci budou dál docházet do práce. „Budou dezinfikovat zařízení a dělat vše, co školka potřebuje,“ vysvětlila.

O provozu ve svých pěti školkách rozhodli také vlašimští politici. „V pátek ráno zasedal krizový štáb a tam jsme řešili jiné věci. Při odpoledním mimořádném jednání městské rady jsme ale rozhodli, že školky zůstanou od pondělí pro děti uzavřené,“ řekl vlašimský starosta Luděk Jeništa. Ten současně potvrdil, že učitelky z mateřinek budou brát stejně, jako kantoři ze základních škol, plnou mzdu. Nevyloučil však, že v případě, že by situace trvala dlouho, se o tom bude ještě diskutovat.

„Nevidím důvod, proč by to mělo být jinak. Učitelky budou dělat jiné, vedlejší práce. V mateřinkách je práce pořád hodně,“ potvrdil Luděk Jeništa s tím, že o tom bude ještě mluvit se starosty Benešova a Votic. „Snížit plat by nebylo spravedlivé a nebylo by dobré, kdyby v jednom městě braly učitelky plný plat a v jiném nikoliv,“ dodal vlašimský starosta.

Svou jedinou mateřinku uzavřou od pondělí 16. března také Votice. „Dochází tam sto osmdesát dětí,“ potvrdil votický starosta Jiří Slavík s tím, že výše mzdy za dobu, kdy bude školka bez provozu, je v kompetenci ředitelky školského zařízení. „Do mzdové politiky školy se nepleteme,“ dodal votický starosta.

Naopak plně v provozu zůstává nadále mračská soukromá Mateřská škola Minisvět, kde je zapsaných kolem čtyřiceti dětí. Podle zřizovatele Petra Kucka ve školce situaci operativně řeší ráno při poradě. „Každé ráno komunikuji s hygienou i naší dětskou lékařkou,“ potvrdil Petr Kucek. „Jsme školka rodinná, jsme soběstační při stravování i personálně. Dodržujeme potřebná hygienická pravidla,“ řekl.

Přesto nyní do MŠ Minisvět nechodí plný počet dětí. Některé mají starší sourozence – školáky, a tak s nimi zůstávají doma. „Stále komunikujeme i s rodiči o tom, kde byli, jestli se nevyskytovali v ohrožených oblastech. Naši rodiče, z nichž je řada lékařů a zdravotních sester, se ale chovají zodpovědně. Buď zůstávají doma, nebo nikam nevyráží,“ dodal Petr Kucek.