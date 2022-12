Investorem stavby bude Středočeský kraj. Josef Holek z kanceláře hejtmanky potvrdil, že severovýchodní obchvat Benešova už je zařazen mezi investice. „Předpokládáme, že náklady dosáhnout částky 452 336 880 korun včetně daně z přidané hodnoty,“ doplnil Holek.

Jihovýchodní obchvat nevznikne. Silnici od Mariánovic však pokryje nový asfalt

Pozemky pod krajskou dopravní stavbou mělo původně zajistit město, které se na tom dohodlo s hejtmanstvím ještě za minulého vedení kraje. Podle nových informací už to ale neplatí. „Pozemky vykoupíme my,“ řekl Deníku za kraj Holek.

Průzkumné práce v trase obchvatu už podle benešovského místostarosty Romana Tichovského proběhly. Mezi další kroky vedoucí ke stavebnímu povolení patří zhotovení projektu. „V tuto chvíli výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace běží,“ ujistil Holek.

Plánky velké okružní křižovatky na silnici I/3 na benešovských Červených Vršcích s napojením Václavické spojky na severovýchodní obchvat Benešova.Zdroj: Městský úřad Benešov

K zahájení stavby může dojít až po dokončení projektové přípravy a výběrovém řízení na zhotovitele. „Přesný termín začátku stavby není zatím znám, předpokládáme však, že hotovo by mělo být do zhruba šesti let,“ dodal Josef Holek.

Podle Tichovského se přípravy výstavby obchvatu za poslední rok výrazně hnuly. Posun vidí především v tom, že se zintenzivnily přípravy stavby dálnice D3 na území středních Čech. Přesto stále platí, že bez Václavické spojky, tedy přivaděče od D3 k Benešovu, by nemělo smysl severovýchodní obchvat stavět.

Osvobodit Benešov od tranzitní dopravy měl už před několika lety zamýšlený a částečně i postavený jihovýchodní obchvat města. Začínat měl na okružní křižovatce U Topolu a kolem Černoleského rybníka vést k plaveckému bazénu, dále přes místo, kde dnes stojí atletický stadion, a kolem Benešovského potoka až k Vlašimské ulici. Později se uvažovalo o tom, že od Černoleského rybníka povede obchvat přes kopec k silnici II/112 s napojením na křižovatce na Dlouhé Pole.

„V územním plánu je pořád zanesen, ale žádné přípravné práce se kvůli němu nekonají. Dopravní model totiž ukazuje, že by tento obchvat byl tranzitně málo využíván a sloužil by jen při řešení místní dopravy. Všichni, kteří jedou od jihu a potřebují na Vlašim, uhýbají už ve Voticích nebo Bystřici. Při cestě od Prahy by zase bylo nesmyslné minout severovýchodní obchvat a jet kolem celého Benešova až k Topolu,“ dodal Roman Tichovský.