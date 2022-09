„Přestože se jedná o osvětlení, které bylo řešeno úspornými svítidly, náklady na elektrickou energii nám toto opatření částečně sníží,“ přiznala konopišťská kastelánka Jana Sedláčková, i když o konkrétní ušetřené sumě nemluví. „Jaká částka to bude, není možné z celkového množství odebírané energie vygenerovat,“ vysvětlila.

Další úsporná opatření mají prý spíš drobný charakter. „Vzhledem k tomu, že na zámku energiemi tak jako tak neplýtváme, není mnoho možností, kde ještě brát,“ dodala kastelánka.

Na hradě Český Šternberk, který patří právníkovi Filipu Sternbergovi, přijali úsporná energetická opatření už na jaře.

„Například osvětlení hradu jsme omezili již od začátku sezóny. Svítíme pouze při zvláštních příležitostech jako je státní svátek, nedožité devětadevadesáté narozeniny pana Zdeňka Sternberga, nebo Noir film festivalu, který se na hradě konal,“ popsala kastelánka Zuzana Míková.

Osvětlení majestátního hradu nad řekou Sázavou s výkonem 4,25 kW „stmívací“ senzor a časovač vypíná o půlnoci. Podle kastelánky však chce správa hradu ušetřit za energie co nejvíce - a to nejen na vypínání osvětlení. Také zde energiemi neplýtvají, přesto hrad ročně spotřebuje přibližně 57500 kWh. I tak ale není moc dalších možností jak ušetřit.

Vytápění památky naštěstí nezajišťuje plyn, ale dřevo z vlastních lesů. Přesto je hrad temperovaný pouze zčásti. „Expoziční prostory a depozitáře se nevytápí,“ dodala Zuzana Míková.

Úsporná opatření čekají také zámek ve Vrchotových Janovicích, jehož vlastníkem je Národní muzeum. Podle jeho energetika Josefa Hegra se o konkrétních krocích na konkrétních památkových objektech bude jednat ještě tento týden, nebo z kraje toho příštího.

„Šetření energiemi řešíme u většiny objektů. Na Vrchotovy Janovice ještě nedošlo a opatření budou teprve navržena. Platí ale, že všude, kde máme možnost s ohledem na sbírkové předměty, které nesmí být poškozeny, snižujeme teploty. Bude se také vypínat halogenové osvětlení zámku, nebo se zkrátí doba, kdy bude zapnuté,“ popsal energetik.

V úvahách provozovatelů zámku je i krajní možnost – zavřít a zakonzervovat objekt po celou dobu zimního období. Opět by ale platilo, že kvůli šetrnosti nesmí dojít k poškození sbírkových předmětů.

„Uvažuje se například i o tom, že by kanceláře byly vytápěné jen na nezámrznou teplotu a pracovníci by po tu dobu byli převedení na home office. To všechno jsou ale návrhy. Které řešení se nakonec přijme, bude známé za několik dnů,“ dodal Josef Hegr.

