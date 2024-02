/FOTO, VIDEO/ Když výuka zaujme, hodina uběhne jako nic. Právě tak tomu bylo ve středu 21. února po poledni v VI. B největší benešovské základní školy Dukelská.

Žáci z benešovské ZŠ Dukelská besedovali o novinařině | Video: Michal Bílek

Žáci měli hodinu povinně volitelného předmětu – mediální výchova a vyučující tohoto předmětu Kateřina Podhorská do hodiny pozvala autora tohoto textu. „Předmět mediální výchova jsme letos zavedli poprvé,“ připomněla mladá kantorka s tím, že cílem tohoto předmětu je to, aby děti více rozuměli médiím a zprávám, které se v nich dozvídají.

„Děti hodně informací čerpají na sociálních sítích. Proto v tomto předmětu jde především o to, aby si děti dokázaly ověřit informace a nebrali slepě každou zprávu jako tu, která je pravdivá,“ uvedla Kateřina Podhorská. Do předmětu se přihlásili až na jednu dívku samí chlapci. Ti všichni mají mediální výchovu dvě hodiny týdně a stejné penzum budou mít i v příštím školním roce. Setkání se školáky proběhlo formou otázek a odpovědí. Děti zajímalo nejen to, jak vzniká článek, kde se berou témata, ale například i to, co jako novinář dělám ve svém volném čase.

Padl například i dotaz, zda jsem hovořil například s prezidentem, nebo s jakou osobností jsem dělal rozhovor. Nakonec se ale žáci ptali i na to, jestli fandím Slavii nebo Spartě. Poté, co zjistili, že mám sešívané srdce, řada kluků se hned k tomuto nejstaršímu klubu také začala hlásit. Jeden z žáků ale vytáhl na lavici penál s velkým nápisem Sparta.